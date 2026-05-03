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‘सुपर आई’ सैटेलाइट-3 होगा लॉन्च, अंतरिक्ष में भारत की बड़ी उपलब्धि, बेंगलुरु स्टार्टअप बनाने जा रहा इतिहास

इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद भारत प्राइवेट स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनाने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सैटेलाइट एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 3, 2026 2:46:33 PM IST

‘सुपर आई’ सैटेलाइट-3 होगा लॉन्च, अंतरिक्ष में भारत की बड़ी उपलब्धि, बेंगलुरु स्टार्टअप बनाने जा रहा इतिहास


GalaxEye Drishti Satellite: स्पेस सेक्टर में भारत को एक नई उपलब्धि देखने को मिल रही है. सैटेलाइट दृष्टि को लेकर इन दिनों चर्चा काफी तेज है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु की स्पेस स्टार्टअप GalaxEye अपना सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च करने की तैयारी में है. जल्दी ही इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है. इससे यह पता चलता है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर न केवल मजबूत स्थिति में है बल्कि, एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद भारत प्राइवेट स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनाने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सैटेलाइट एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

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कब लॉन्च होगी सैटेलाइट दृष्टि?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दृष्टि की लॉन्चिंग कैलिफोर्निया से रविवार, 3 मई 2026 यानि आज दोपहर 12:29 बजे लॉन्च किए जाने की बात कही जा रही है. माना जा रहा है कि इसे भारतीय समय के अनुसार लॉन्च किया जाएगा. बेंगलुरु स्थित गैलैक्स आई द्वारा विकसित की गई इस सैटेलाइट को काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, जिससे यह सैटेलाइट अन्य सैटेलाइट्स से कुछ अलग हो सकती है. यह सैटेलाइट न तो बहुत छोटी है और न ही वजन में बहुत हल्की है. 

क्या है सैटेलाइट की खासियत?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दृष्टि एक ऐसी सैटेलाइट है, जो अन्य सैटेलाइट्स की तुलना में अलग और आधुनिक तरीके से धरती की निगरानी करेगा. इस सैटेलाइट का वजन 170 किलो है, जो न तो बहुत भारी और न ही बहुत हल्का माना जा रहा है. इस सैटेलाइट के लिए भारत में पहली बार मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा. यह कैमरा अन्य कैमरा से ज्यादा देखकर निगरानी कर पाएगा. 

Tags: GalaxEye Drishti Satellite
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