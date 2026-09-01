Price Hike From 1st september 2026: दूध होगा महंगा, पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर के बढ़े दाम? इस महीने आम जनता को झेलनी पड़ेगी महंगाई की मार

Price Hike From 1st september 2026: जैसा की आप सभी जानते हैं कि अगस्त का महीना खत्म हो चुका है वहीं अब सितंबर का महीना लग गया है. जहां आज कलेंडर का पेज बदला वहीं देशभर में कई ऐसे बड़े बदलाव हुए जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलकर रख देंगे. बता दें कि ये ऐसे बदलाव हैं जो सीधा असर आपकी जेब पर डालेंगे. आपकी रसोई से लेकर आपके महीने के बजट तक, कई चीज़ें बदलने वाली हैं. जहाँ कुछ बदलावों से राहत मिल सकती है, वहीं कुछ से खर्च बढ़ सकते हैं. आइए, इन बदलावों पर एक नज़र डालते हैं.

पेट्रोल और डीज़ल के भाव

बता दें कि तेल कंपनियाँ रोज़ाना पेट्रोल और डीज़ल के नए रेट जारी करती हैं, लेकिन महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव आम जनता के लिए खास तौर पर अहम होता है. इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियाँ और नायरा एनर्जी जैसी प्राइवेट कंपनियाँ अक्सर महीने के पहले दिन कीमतों में बड़े बदलाव करती हैं. हाल के महीनों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कई बार बढ़ी हैं, लेकिन हर महीने कीमत बढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती.

LPG सिलेंडर के बढ़ेंगे दाम ?

सितंबर की शुरुआत में LPG ग्राहकों को झटका लगा है, क्योंकि तेल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. IOCL के मुताबिक, 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹9.50 की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, घरेलू ग्राहकों के लिए राहत की बात है कि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

कार खरीदना आसान या मुश्किल?

वहीं अगर इस महीने यानी सितंबर में कार खरीदने का प्लान है, तो आपको ये भारी पढ़ सकता है. क्योंकि आज, 1 सितंबर से टाटा और हुंडई की कारें महंगी होने वाली हैं. कंपनियों की घोषणाओं के मुताबिक, टाटा मोटर्स अपनी सभी कारों और SUV मॉडल की कीमतों में ₹25,000 तक की बढ़ोतरी कर रही है. हुंडई ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है.

दूध पर भी बढ़े दाम

इस महीने मुंबई में घरों का बजट बढ़ने वाला है, और इसकी वजह ‘दूध’ हो सकता है. मुंबई में दूध की कीमतें ₹9 तक बढ़ सकती हैं सिर्फ़ ₹1, ₹2 या ₹5 नहीं. यहाँ हम सीधे डेयरी (तबेले) से मिलने वाले खुले दूध की बात कर रहे हैं, पैकेट वाले दूध की नहीं; इस तरह के दूध की कीमत ₹9 प्रति लीटर तक बढ़ जाएगी.

फरीदाबाद में प्रॉपर्टी महंगी

सिरग यही नहीं, फरीदाबाद (NCR) में आज से प्रॉपर्टी भी कम दामों में नहीं मिलने वाली, बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स और सीवरेज/पानी के बिल का बोझ बढ़ने वाला है. सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, टैक्स देने वालों को अब पहले से ज़्यादा टैक्स देना होगा. प्रॉपर्टी टैक्स की गणना अब ‘कलेक्टर रेट’ के आधार पर की जाएगी. इसका मतलब है कि अगर दो कॉलोनियों के कलेक्टर रेट अलग-अलग हैं, तो एक ही साइज़ के घरों पर अलग-अलग टैक्स लगेगा; जिन इलाकों में कलेक्टर रेट ज़्यादा होंगे, वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स भी ज़्यादा लगेगा. पानी के रेट में भी बदलाव किया गया है, जिसमें लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है.

इंटरनेशनल यात्रियों का सफर आसान

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया और भी आसान हो गई है . आज, 1 सितंबर से, इंटरनेशनल यात्रियों को इमिग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान अपने बोर्डिंग पास पर फ़िज़िकल स्टैम्प लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी. ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन ने प्रक्रिया को तेज़ और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए यह बदलाव किया है. हवाई यात्री अब बस अपने मोबाइल फ़ोन पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास दिखा सकते हैं या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखा सकते हैं.

ITR की खत्म हुई डेडलाइन

बिना ऑडिट वाले बिज़नेस और प्रोफेशनल्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन खत्म हो गई है. बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम वाले बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 31 अगस्त थी; अब पेनल्टी लगेगी. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लेट रिटर्न (देरी से भरा गया रिटर्न) 31 दिसंबर, 2026 तक भरा जा सकता है, लेकिन इसके लिए पेनल्टी देनी होगी. लेट फ़ाइलिंग फ़ीस ₹1,000 से ₹5,000 के बीच हो सकती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि आम टैक्सपेयर्स के लिए ITR की डेडलाइन 31 जुलाई थी.

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