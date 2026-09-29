1 अक्टूबर 2026 से महंगाई का झटका! UPI, AC, TV, Fridge और Cinema Tickets में क्या होगा महंगा? UPI और LPG के भी बदलेंगे नियम

October 1 Price Hike: अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. त्योहारी सीजन (Festive Season) की आहट के बीच इस महीने बाजार में कई चीजें महंगी होने जा रही हैं, तो कुछ नियमों में राहत भी मिलने वाली है. खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर डिजिटल पेमेंट और एलपीजी गैस तक के नियमों में फेरबदल देखने को मिलेगा. कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम और कच्चे तेल जैसे जरूरी इंग्रीडिएंट्स की लागत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने की वजह से कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है, जिसका सीधा असर अब आम आदमी के बजट पर पड़ने वाला है. आइए जानते हैं कि इस अक्टूबर क्या महंगा हो रहा है और किन चीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

एसी, टीवी और फ्रिज से लेकर होम अप्लायंसेज हुए महंगे

अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही एयर कंडीशनर (AC), एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज के दाम 3 से 8 प्रतिशत तक बढ़ने जा रहे हैं. इस साल यानी 2026 में यह तीसरी बार है जब कंपनियों ने कीमतों में इजाफा किया है. ब्लू स्टार, गॉडरेज, हायर और डाइकिन जैसे बड़े ब्रांड्स ने इन बढ़े हुए दामों को लागू करने का फैसला किया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए दुकानों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पुराने स्टॉक (पुराने दामों पर खरीदे गए सामान) मौजूद हैं, इसलिए दिवाली तक ग्राहकों को कुछ हद तक पुराने दामों पर ही सामान मिलने की उम्मीद बनी हुई है.

UPI पेमेंट के नए नियम और पेमेंट से जुड़े फैक्ट

अक्टूबर के महीने में UPI पेमेंट को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है. 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ विशेष मर्चेंट (कारोबारी) भुगतानों पर 0.4% तक का MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू होने की खबर है. हालांकि सरकार और एनपीसीआई (NPCI) ने साफ किया है कि आम ग्राहकों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है.

एक आम आदमी जब एक-दूसरे को पैसे ट्रांसफर (P2P) करेगा या 2,000 रुपये तक का पेमेंट करेगा, तो वह पूरी तरह फ्री रहेगा. यह शुल्क सीधे ग्राहकों से नहीं वसूला जाएगा और दुकानदारों को भी ग्राहकों से एक्स्ट्रा चार्ज लेने की सख्त मनाही है. इसके अलावा सिनेमा टिकटों या सामान्य खुदरा खर्चों के लिए आम जनता के UPI इस्तेमाल पर कोई सीधा अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है.

एलपीजी सिलेंडर और अन्य जरूरी बदलाव

महंगाई के मोर्चे पर एक और बदलाव एलपीजी (LPG) गैस सब्सिडी को लेकर हुआ है. 1 अक्टूबर से गैस सब्सिडी का लाभ सुचारू रूप से पाने के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (BAA) को अनिवार्य कर दिया गया है. जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी लेने के लिए एजेंसी या मोबाइल ऐप के जरिए यह औपचारिकता पूरी करनी होगी. इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नियमों और बैंक से जुड़े कुछ अन्य दिशा-निर्देशों में भी बदलाव किए गए हैं, ताकि वित्तीय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके.

सोशल मीडिया पर मूवी टिकट की कीमतें बढ़ने के दावे भी किए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक उस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि दिवाली के त्यौहारी सीजन में मूवी टिकट और संबंधित टैक्स में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है.

त्योहारों के बीच कैसे संभालें अपना बजट?

एक तरफ जहां त्योहारों की खुशियां दस्तक दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक सामानों और घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. समझदारी इसी में है कि अगर आपको कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है, तो दुकानदारों के पास मौजूद पुराने स्टॉक का फायदा उठाकर फेस्टिव सीजन की शुरुआत में ही खरीदारी कर लें. साथ ही, अपने डिजिटल ट्रांजेक्शन और रसोई के बजट को नए नियमों के हिसाब से प्लान करें ताकि अचानक पड़ने वाले आर्थिक दबाव से बचा जा सके.

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