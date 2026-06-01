Home > व्यापार > Price Hike from 1st june 2026: गैस से लेकर दूध तक, 1 जून से महंगी हुईं ये 10 चीजें; जानें कितनी बढ़ी कीमतें

Price Hike from 1st june 2026: गैस से लेकर दूध तक, 1 जून से महंगी हुईं ये 10 चीजें; जानें कितनी बढ़ी कीमतें

Price Hike from 1st june 2026:कुकिंग गैस से लेकर डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग, टैक्स, रेलवे और ऑटोमोबाइल सेक्टर तक, कई बड़े बदलाव लागू किए गए हैं. कुछ नियम लोगों को ज़्यादा सुरक्षा और सुविधा देने के लिए लाए गए हैं, जबकि कुछ से खर्च बढ़ने की संभावना है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 1, 2026 11:40:51 AM IST

1 जून से महंगी हुई ये चीजें
1 जून से महंगी हुई ये चीजें


Price Hike from 1st june 2026: जून 2026 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलावों के साथ हुई है. आज से कई नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब घर के बजट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ सकता है. कुकिंग गैस से लेकर डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग, टैक्स, रेलवे और ऑटोमोबाइल सेक्टर तक, कई बड़े बदलाव लागू किए गए हैं. कुछ नियम लोगों को ज़्यादा सुरक्षा और सुविधा देने के लिए लाए गए हैं, जबकि कुछ से खर्च बढ़ने की संभावना है. यहां 1 जून, 2026 से लागू हुए 10 बड़े बदलाव दिए गए हैं.

1. UPI पेमेंट में असली नाम

डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए, UPI के ज़रिए पैसे भेजने से पहले अब बैंक में रजिस्टर्ड व्यक्ति या मर्चेंट का ऑफिशियल नाम दिखेगा. इससे फ्रॉड वाले ट्रांज़ैक्शन और गलत अकाउंट में ट्रांसफर कम करने में मदद मिलेगी. यह नियम सभी बड़े UPI ऐप पर लागू होता है.

You Might Be Interested In

2. कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगे हुए

तेल कंपनियों ने 19 kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. 5 kg वाले LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं. हालांकि, 14.2 kg वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें वैसी ही रहेंगी. इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे बिज़नेस पर पड़ सकता है.

3. नई कार खरीदना महंगा होगा

जो लोग कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें अब ज़्यादा पैसे देने होंगे. मारुति सुजुकी ने अपने कई मॉडल्स की कीमतें 30,000 रुपये तक बढ़ा दी हैं. हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपनी गाड़ियों के पोर्टफोलियो की कीमतें बढ़ा दी हैं.

4. दूध की कीमतों में बढ़ोतरी

केरल के बड़े डेयरी ब्रांड, मिल्मा ने दूध की कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. इससे लाखों परिवारों के महीने के खर्च पर असर पड़ सकता है.

5. बड़े UPI ट्रांज़ैक्शन के लिए सिक्योरिटी

ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए, अब बड़ी वैल्यू वाले डिजिटल पेमेंट के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी चेक लागू किए जा रहे हैं. ऐसे मामलों में, फिंगरप्रिंट, फेस ID या दूसरे टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है.

6. एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कम कीं

एयर इंडिया और इंडिगो अगले तीन महीनों के लिए कुछ घरेलू फ्लाइट्स कम करने का प्लान बना रहे हैं. इससे टिकट की डिमांड बढ़ सकती है और कई रूट्स पर किराया बढ़ सकता है.

7. PAN कार्ड के नियमों में बदलाव

सरकार ने PAN से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है. कुछ ट्रांज़ैक्शन के लिए अब PAN की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि बड़ी प्रॉपर्टी डील और दूसरे ज़्यादा कीमत वाले ट्रांज़ैक्शन के लिए अभी भी PAN की ज़रूरत होगी. इसका मकसद फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है.

8. सोलर पैनल खरीदने के लिए सख़्त नियम

सरकारी स्कीम और सब्सिडी वाले सोलर प्रोजेक्ट अब सिर्फ़ ALMM (मॉडल और मैन्युफ़ैक्चरर की अप्रूव्ड लिस्ट) में लिस्टेड सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल करेंगे. इससे क्वालिटी में सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन इससे कुछ कीमतें भी बढ़ सकती हैं.

9. ट्रेन रूट डायवर्जन

इंडियन रेलवे कई रूट पर ट्रैक अपग्रेड और टेक्निकल काम कर रहा है. इस वजह से, कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया जा सकता है, और कुछ को कुछ समय के लिए कैंसिल किया जा सकता है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें.

10. एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की तैयारी

जिन टैक्सपेयर्स की अनुमानित टैक्स देनदारी Rs 10,000 से ज़्यादा है, उन्हें 15 जून तक एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करनी होगी. समय पर पेमेंट न करने पर ब्याज और पेनल्टी लग सकती है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दुनिया का सबसे मोटा शहर? जानें इसका नाम यहां…

June 1, 2026

कब्ज को कहें Tata Bye.. बस इन 5 सब्जियों का...

June 1, 2026

मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये...

May 31, 2026

वीकेंड पर देखें ये संस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

May 31, 2026

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई...

May 31, 2026
Price Hike from 1st june 2026: गैस से लेकर दूध तक, 1 जून से महंगी हुईं ये 10 चीजें; जानें कितनी बढ़ी कीमतें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Price Hike from 1st june 2026: गैस से लेकर दूध तक, 1 जून से महंगी हुईं ये 10 चीजें; जानें कितनी बढ़ी कीमतें
Price Hike from 1st june 2026: गैस से लेकर दूध तक, 1 जून से महंगी हुईं ये 10 चीजें; जानें कितनी बढ़ी कीमतें
Price Hike from 1st june 2026: गैस से लेकर दूध तक, 1 जून से महंगी हुईं ये 10 चीजें; जानें कितनी बढ़ी कीमतें
Price Hike from 1st june 2026: गैस से लेकर दूध तक, 1 जून से महंगी हुईं ये 10 चीजें; जानें कितनी बढ़ी कीमतें