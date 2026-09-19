Pregnant Women Facilities in Train: ट्रेन में गर्भवती महिलाओं को क्या सुविधाएं मिलती हैं? सफर से पहले जानें नियम, यात्रा में नहीं होगी कोई परेशानी

Pregnant Women Facilities in Train: भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है. रोजाना हजारों-लाखों लोग ट्रेन के जरिए अपनी यात्रा को पूरा करते हैं. लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रेन को एक बेहतरीन साधन माना जाता है. रोजाना यात्रा करने वाले लोगों में गर्भवती महिलाएं भी शामिल होती हैं, जिनके लिए लंबी दूरी तय करना सामान्य यात्रियों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

ऐसे में यात्रा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि रेलवे में गर्भवती महिलाओं के लिए सीट, बर्थ और यात्रा से जुड़ी क्या सुविधाएं होती हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप भी गर्भवती महिलाएं हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें. चलिए जानते हैं आखिर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ट्रेन में कौन सी सुविधाएं रहती हैं.

1. काउंटर पर मिलती है टिकट

गर्भवती महिलाओं के लिए टिकट केवल काउंटर पर ही मिलती है. अगर आपको लोअर बर्थ चाहिए और आप गर्भवती महिला हैं तो ऐसे में काउंटर पर टिकट मिलेगी. ऑनलाइन टिकट बुकिंग में यह सुविधा नहीं मिलती है. इसके लिए रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर आपको एक फॉर्म भरना होगा और गर्भवती होने की जानकारी देनी होगी. अगर आपको फिर भी लोअर बर्थ न मिले तो ऐसे में यात्रा के दौरान टीटीई से बात करके सीट ले सकती हैं.

2. अलग-अलग कोच में होती हैं लोअर बर्थ

भारतीय रेलवे में गर्भवती महिलाओं के लिए अलग-अलग कोच में लोअर बर्थ तय की जाती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्लीपर क्लास में 6 से 7 लोअर बर्थ अलॉट होती है. 3AC कोच में लगभग 4 से 5 लोअर बर्थ प्रेगनेंट महिलाओं को अलॉट होती है. जबकि, 2AC कोच में करीब 3 से 4 लोअर बर्थ तय की जाती है.

3. टीटीई से ले सकते हैं मदद