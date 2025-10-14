PM Kisan 21st installment date: इन लोगों की रोकी जा रही हैं 21वीं किस्त, जल्दी चेक करें कहीं आपका भी नाम तो नहीं

PM Kisan 21st installment date: देश भर के कई किसान अभी भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. 2000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि वितरित करने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही यह इंतज़ार खत्म हो गया है. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों को यह राशि पहले ही मिल चुकी है. उम्मीद है कि दिवाली (20 अक्टूबर 2025) से पहले सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.

यह योजना किसानों को लगभग 6,000 रुपये की न्यूनतम वार्षिक आय की गारंटी देती है. यह आय किसानों को तीन समान किस्तों में वितरित की जाती है. सभी रजिस्टर्ड किसानों के लिए E-KYC अनिवार्य है. OTP आधारित eKYC के लिए किसान आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जा सकते हैं. जबकि बायोमेट्रिक आधारित eKYC के लिए उन्हें निकटतम CSC सेंटर पर जाना होगा.

इन लोगों के रोकी जा रहे हैं किस्त

विभाग ने कुछ ऐसे संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो PM-KISAN योजना के नियमों के तहत अपात्र (exclusion) श्रेणी में आ रहे हैं.

01-02-2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त करने वाले किसान

ऐसे मामले जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं (जैसे कि पति और पत्नी दोनों, परिवार का एक एडल्ट मेंबर और एक नाबालिग, आदि).

उपर्युक्त मामलों के लिए लाभ भौतिक सत्यापन पूरा होने तक अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं. किसान

अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान वेबसाइट/मोबाइल ऐप या किसान ई-मित्र चैटबॉट की “अपनी स्थिति जानें (KYC)” पर अपनी पात्रता स्थिति की जांच कर सकते हैं.

क्या आपने e-KYC या आधार लिंकिंग पूरी नहीं की है?

जिन किसानों ने ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है या अपने आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं किया है और भूमि सत्यापन भी पूरा नहीं किया है उन्हें पीएम किसान की 21वीं किस्त नहीं मिलेगी. गलत बैंकिंग डिटेल वाले किसान भी भुगतान से चूक सकते हैं या भुगतान में देरी का सामना कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में सुनिश्चित करें कि सभी चरण समय पर पूरे हो जाएं.

ई-केवाईसी पूरा करने के चरण (Steps To Complete e-KYC)

किसान पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर अपने आधार नंबर और OTP का उपयोग करके ऑनलाइन अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं. वहीं बायोमेट्रिक्स सत्यापन के लिए अपने नज़दीकी सीएससी केंद्रों या बैंकों में भी जा सकते हैं.

21वीं किस्त की स्टेटस देखने के स्टेप (Steps To Check PM KISAN 21st Installment Status)

pmkisan.gov.in पर जाएं

‘किसान कॉर्नर’ पर जाएं

‘लाभार्थी स्थिति’ (Beneficiary Status) पर क्लिक करें

आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जानकारी दर्ज करें

अब आप ‘लाभार्थी सूची’ के अंतर्गत अपने गांव की सूची देख सकते हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता

सभी भूमिधारक किसान परिवार जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है.इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं.