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PPF, सुकन्या समृद्धि और SCSS की ब्याज दरें घोषित, जानें आपकी नई बचत पर अब कितना मिलेगा रिटर्न!

Small Savings Schemes Interest Rates Updates 2026: PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, SCSS और NSC समेत छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें लगातार 11वीं तिमाही स्थिर हैं. जानिए PPF पर 7.1%, SSY पर 8.2% और SCSS पर 8.2% ब्याज क्यों मिल रहा है.

By: Kajal Jain | Published: October 1, 2026 4:27:22 PM IST

PPF, सुकन्या समृद्धि और SCSS की ब्याज दरें घोषित, जानें आपकी नई बचत पर अब कितना मिलेगा रिटर्न!
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Small Savings Schemes Interest Rates Updates 2026: केंद्र सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) समेत तमाम छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त मंत्रालय द्वारा दरों को लगातार 11वीं तिमाही में भी स्थिर रखा गया है. पोस्ट ऑफिस और चुनिंदा बैंकों के जरिए संचालित होने वाली ये सरकारी योजनाएं देश के आम नागरिकों के लिए सुरक्षित निवेश और टैक्स बचत का एक बड़ा जरिया मानी जाती हैं. ताजा घोषणा के मुताबिक, पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर 8.2% और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पर 7.7% बनी रहेगी. निवेश की योजना बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर सरकार इन दरों को कैसे तय करती है और लगातार इतने लंबे समय से इन्हें क्यों फ्रीज (यथावत) रखा गया है.   

प्रमुख योजनाओं में मिल रहा कितना रिटर्न?

निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि इस तिमाही में किस योजना पर कितना रिटर्न मिल रहा है:

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 7.1%   

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): 8.2%   

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS): 8.2%

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): 7.7%   

किसान विकास पत्र (KVP): 7.5% (115 महीनों में परिपक्व)

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट: 4.0%

छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कैसे तय होती हैं?

वित्त मंत्रालय साल 2011 की ‘श्यामा गोपीनाथ समिति’ की रिपोर्ट के आधार पर हर तिमाही इन छोटी बचत योजनाओं की समीक्षा करता है. इस मार्केट-लिंक्ड फ्रेमवर्क के तहत हर योजना की ब्याज दर को तय अवधि वाले केंद्रीय सरकारी बॉन्ड (G-sec) के औसत यील्ड के साथ जोड़ा जाता है. उदाहरण के लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) की दर 5 साल के G-sec यील्ड से जुड़ी होती है, जिसमें तय सामाजिक और कार्यकाल के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 100 बेसिस पॉइंट्स (1%) अतिरिक्त जोड़े जाते हैं. हालांकि, यह फॉर्मूला एक प्रशासनिक बेंचमार्क है, न कि कोई स्वतः लागू होने वाला कानूनी नियम. इसलिए अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय की ओर से कार्यकारी समीक्षा के बाद ही लिया जाता है.   

लगातार 11 तिमाहियों से दरों में बदलाव क्यों नहीं किया गया?

भले ही ब्याज दरों की समीक्षा हर तिमाही की जाती है, लेकिन दरों में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है. गोपीनाथ समिति का फ्रेमवर्क केवल एक सलाहकारी व्यवस्था है. सरकार इन छोटी बचत योजनाओं के जरिए मिलने वाले फंड का इस्तेमाल अपने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को पूरा करने के लिए करती है. दरों को स्थिर रखने का मुख्य कारण यह है कि कई मौजूदा योजनाएं फॉर्मूला-निहित स्तर से पहले ही बेहतर रिटर्न दे रही हैं. दरों में अचानक बदलाव करने से वरिष्ठ नागरिकों और छोटे निवेशकों को मानसिक और आर्थिक असंतोष हो सकता था. इसके अलावा, अगर दरें बढ़ाई जातीं तो सरकार का कर्ज लेने का खर्च बढ़ जाता और मौद्रिक नीति के ट्रांसमिशन पर भी असर पड़ता. स्थिरता बनाए रखने से निवेशकों को प्रेडिक्टेबल और सुरक्षित रिटर्न मिलता रहता है.   

निवेश से पहले क्या है निवेशकों के लिए जरूरी?

चूंकि सरकार ने ब्याज दरों में कोई फेरबदल नहीं किया है, इसलिए निवेशकों को मौजूदा दरों का ही लाभ मिलता रहेगा. अगर आप मेच्योरिटी, टैक्स छूट (जैसे PPF और SSY में EEE लाभ) और सॉवरेन गारंटी (सुरक्षा) को ध्यान में रखते हुए अपने पैसों को निवेश करना चाहते हैं, तो ये छोटी बचत योजनाएं कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए आज भी सबसे बेहतरीन और आकर्षक विकल्प बनी हुई हैं.

ये भी पढ़ें:- बॉलीवुड के ‘महानायक’ को क्या हुआ? KBC 18 के सेट पर परेशान नजर आए बिग बी; चिंता में फैन्स, रिटायरमेंट को लेकर कही बड़ी बात!

Tags: small savings schemes
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