PPF Vs Mutual Fund: क्या है निवेश का बेहतर विकल्प? लॉन्ग टर्म में कौन देगा ज्यादा रिटर्न और सुरक्षा, जानें अंतर

PPF Vs Mutual Fund: आज के समय में पैसे बचाना बेहद जरूरी होता है. कमाई के साथ-साथ बचत करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. आजकल बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी करने तक का खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर पैसे नहीं हों तो आगे चलकर लोगों को फाइनेंशियल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. निवेश करने की बात पर PPF का विचार मन में जरूर आता है.

पिछले कुछ समय से Mutual Funds में निवेश करने का चलन भी काफी तेजी से बढ़ा है. लेकिन, अगर आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना सही रहेगा.

किसमें निवेश करना रहेगा बेहतर?

PPF vs Mutual Fund दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर ठीक हैं और ग्राहकों को अच्छा रिटर्न देते हैं. देखा जाए तो अगर आप सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप PPF में निवेश कर सकते हैं. यहां निवेश करने पर आपको 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है.

यह खाता कुल 15 साल के लिए खोला जाता है. इसमें आपको कंपाउंडिंग का काफी अच्छा ब्याज मिल सकता है. वहीं, Mutual Fund में आपको मार्केट के हिसाब से रिटर्न मिलता है. यह रिटर्न शेयर मार्केट के मोमेंटम पर काम करता है. यानि मार्केट अगर हाई होगी तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और मार्केट डाउन रहने पर आपका रिटर्न भी कम हो जाता है.

लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहेगा बेस्ट?