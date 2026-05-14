बड़े-बड़े बैंंको से ज्यादा ब्याज, कुछ ही पैसे जमा कर बन जाएंगे लखपति; पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम जान अभी खोल लेंगे खाता

Post Office TD: ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इंडिया पोस्ट सिर्फ चिट्ठी लिखने या पार्सल भेजने के लिए है. फिर भी मॉडर्न पोस्ट ऑफिस पोस्टल सर्विस से कहीं आगे निकल गया है. यह अब किसी भी बड़े बैंक की तरह कई तरह की बैंकिंग और सेविंग्स स्कीम देता है. RD, TD, MIS, PPF, SSA और KVP जैसे कई ऑप्शन हैं. इनमें से टाइम डिपॉज़िट (TD) जिसे अक्सर फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) के बराबर माना जाता है, खास तौर पर पॉपुलर हो गया है.

कई बैंक FD से भी ज़्यादा मज़बूत

हैरानी की बात है कि यह स्कीम कई बैंक FD से भी ज़्यादा मज़बूत है. असल में अगर आप किसी रेगुलर बैंक में FD करते हैं तो आपको मिलने वाला इंटरेस्ट आमतौर पर पोस्ट ऑफिस की TD स्कीम के तहत मिलने वाले इंटरेस्ट से कम होता है. आप अपना पैसा 1, 2, 3 या 5 साल के लिए जमा कर सकते हैं. अभी पोस्टल डिपार्टमेंट एक साल के लिए 6.9%, दो साल के लिए 7.0%, तीन साल के लिए 7.1% और पांच साल के लिए शानदार 7.5% इंटरेस्ट देता है. ये रेट आजकल बड़े से बड़े बैंक भी मैच करने में मुश्किल महसूस करते हैं.

1 लाख रुपये पर कितना कमा सकते हैं?

यहां एक आसान कैलकुलेशन है. अगर आप पांच साल के लिए 7.5% के इंटरेस्ट रेट पर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट के तौर पर 44,995 रुपये मिलेंगे. इसका मतलब है कि मैच्योरिटी पर आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट को मिलाकर कुल 1,44,995 रुपये मिलेंगे. इसकी तुलना बैंक FD में इतने ही पैसे रखने से करें तो अंतर बिल्कुल साफ हो जाएगा.

शुरू करने के लिए आपको लाखों की जरूरत नहीं है. सिर्फ़ 1000 रुपये से भी आप अकाउंट खोल सकते हैं. इसकी कोई ऊपरी लिमिट भी नहीं है; आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं. यह स्कीम कम इनकम वालों से लेकर अच्छी-खासी बचत करने वालों तक, सभी के लिए बनाई गई है.

जॉइंट अकाउंट

जॉइंट अकाउंट भी ऑफर किए जाते हैं. आप एक सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं या अपने जीवनसाथी या बच्चों के साथ जॉइंट अकाउंट बना सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तीन लोग हो सकते हैं. इससे परिवारों के लिए एक साथ बचत करना और शेयर्ड फ़ाइनेंशियल गोल की ओर काम करना आसान हो जाता है.

सेफ़्टी

पोस्ट ऑफ़िस स्कीम 100% सरकारी गारंटी के साथ आती हैं. क्योंकि पोस्टल सिस्टम सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, इसलिए आपके पैसे पर कोई मार्केट रिस्क नहीं होता है. सरकार खुद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का समय पर पेमेंट पक्का करती है.

एक और फायदा क्लैरिटी है. बैंक अक्सर सीनियर सिटिज़न्स को थोड़े ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, लेकिन TD स्कीम हर कस्टमर को एक ही रेट देती है. क्योंकि यहाँ बेस इंटरेस्ट रेट पहले से ही ज़्यादातर बैंकों से ज़्यादा है, इसलिए यह सभी के लिए फायदेमंद है.

अगर आप बिना रिस्क के सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं और भविष्य के लिए एक मज़बूत फाइनेंशियल नींव बनाना चाहते हैं, तो 5-साल का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉज़िट सबसे अच्छे ऑप्शन में से एक है. आज ही अपने सबसे पास के पोस्ट ऑफिस में जाएँ और अकाउंट खोलें. आपकी मेहनत की कमाई के लिए इससे सुरक्षित कोई जगह नहीं है.