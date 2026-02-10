Post Office SCSS Scheme: ज़ीरो रिस्क और लाइफटाइम सिक्योरिटी, हर महीने सीनियर सिटीजन को होगी ₹17,000 की पक्की कमाई; यहां जानें इस सरकारी स्कीम के बारे में सबकुछ

Post Office SCSS Scheme: बहुत से लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाकर सेफ पॉलिसी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं. पोस्ट ऑफिस की सरकारी स्कीमें पॉपुलर हैं क्योंकि वे सिक्योर रिटर्न देती हैं. एक स्कीम, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), आपको रिटायरमेंट के बाद 17,000 रुपये से ज़्यादा की रेगुलर मंथली इनकम दे सकती है.

आप कम से कम 1,000 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपये है. इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट के लिए भी क्वालिफाई करते हैं, जिससे सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.

कौन इन्वेस्ट कर सकता है?

-60 साल या उससे ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति अकाउंट खोल सकता है.

-जॉइंट अकाउंट जीवनसाथी के साथ खोले जा सकते हैं.

-55-60 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) लेने वाले लोग और 50-60 साल की उम्र में रिटायर्ड डिफेंस पर्सन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं.

स्कीम का समय और ब्याज

-यह स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है, और हर तीन महीने में ब्याज मिलता है.

-अकाउंट जल्दी बंद करने पर पेनल्टी लग सकती है.

-अकाउंट होल्डर की मौत होने पर, पैसा नॉमिनी को जाता है.

आप कितना कमा सकते हैं?

अगर आप जॉइंट अकाउंट में 25 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो:

ब्याज दर: 8.2%

5 साल में कुल ब्याज: 10,25,000 रुपये

सालाना ब्याज: 2,05,000 रुपये

तिमाही ब्याज: 51,250 रुपये

महीने का ब्याज: 17,083 रुपये