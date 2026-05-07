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Post office New Rule 2026: अब हर लेन-देन पर PAN देना होगा जरूरी, पोस्ट ऑफिस के नियमों में बड़ा बदलाव

अगर अब आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं या फिर पैसे निकालते भी हैं तो ऐसे में आपको पैन कार्ड दिखाना आवश्यक होगा. हालांकि, भारत सरकार ने यह फैसला पोस्ट ऑफिस में पारदर्शिता दिखाने के और धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए किया है.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 7, 2026 4:14:23 PM IST

Post office New Rule 2026: अब हर लेन-देन पर PAN देना होगा जरूरी, पोस्ट ऑफिस के नियमों में बड़ा बदलाव


Post Office Latest Update: हममें से बहुत से लोग पोस्ट ऑफिस यानि डाक खाने में निवेश करते है. जोकि एक अच्छा और सुरक्षित निवेश माना जाता है. पोस्ट ऑफिस के नियमों में अब कुछ बदलाव किए जाने की बात सामने आ रही है. जी हां, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में निवेश किया है तो ऐसे में आपको इन नियमों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है. भारत सरकार द्वारा अब पोस्ट ऑफिस में पैन कार्ड को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है.

अगर अब आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं या फिर पैसे निकालते भी हैं तो ऐसे में आपको पैन कार्ड दिखाना आवश्यक होगा. हालांकि, भारत सरकार ने यह फैसला पोस्ट ऑफिस में पारदर्शिता दिखाने के और धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए किया है. 

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पोस्ट ऑफिस में कब देना होगा PAN?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पोस्ट ऑफिस में चल रही ज्यादातर स्कीमों पर आपको अपना पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा. अगर आपने पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाते में निवेश किया है या फिर करने की सोच रहे हैं तो भी आपको पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा. इसके अलावा अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना या फिर सेविंग अकाउंट में निवेश करना चाहते हैं तो भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी. फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश के लिए भी आपको PAN देने की जरूरत पड़ेगी. वहीं, अगर आप निवेश की तय सीमा से ज्यादा निवेश करते हैं तो ऐसे में भी आपको पैन कार्ड देना होगा. 

पोस्ट ऑफिस में कौन से बदलाव हुए हैं? 

जानकारी के मुताबिक पहले पोस्ट ऑफिस में फॉर्म 15जी और15एच अलग-अलग होते थे, लेकिन अब इन्हें मिलाकर इसमें बदलाव किए गए हैं और इन्हें फॉर्म 121 कर दिया गया है. देखा जाए तो टैक्स भरने वालों के लिए यह नियम लागू हुए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. नए आयकर नियम, 2026 के तहत पोस्ट ऑफिस और आईपीपीबी में पैन कार्ड अब से जरूरी कर दिया गया है. इसलिए अब आपको जमा और निकासी पर पैन कार्ड देना होगा.

Tags: Post Office update
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