Post Office Scheme: पति-पत्नी मिलकर करें निवेश, हर महीने घर बैठे मिलेंगे 9250 रुपये, इस स्कीम में खुलवाएं खाता, जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

Post Office Scheme: आजकल लोग निवेश कम और खर्चे ज्यादा कर रहे हैं. हालांकि, महंगाई के हिसाब से लोगों के खर्च ज्यादा हो रहे हैं, जिसके चलते निवेश कम कर पाते हैं. अगर आप और आपके जीवनसाथी ऐसा निवेश विकल्प तलाश रहे हैं, जिसमें एकमुश्त पैसा लगाने के बाद हर महीने नियमित इनकम मिलती रहे, तो पोस्ट ऑफिस की Monthly Income Account Scheme (MIS) को समझना आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है. यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो अपनी जमा रकम पर नियमित ब्याज आय चाहते हैं.

इसमें एकमुश्त राशि जमा की जाती है और ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है. मौजूदा सरकारी दर के मुताबिक 5 साल की MIS स्कीम पर 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है. अगर आप पती-पत्नी हैं तो ऐसे में कुछ पैसे निवेश करके आसानी से हर महीने 9250 रुपये कमा सकते हैं.

कितना करना होगा निवेश?

अगर आप पती पत्नी हैं तो ऐसे में यह स्कीम आपके लिए काफी मददगार और लाभकारी हो सकती है. इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में निवेश करना होगा. इस स्कीम में आप ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. अगर आप 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो ऐसे में आपको सालाना 7.4 फीसदी का ब्याज मिलेगा. अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ऐसे में आपको हर महीने 9250 रुपये का ब्याज मिलेगा. यह ब्याज आपको हर महीने मिलेगा. यह ब्याज आपके खाते में सीधे आ जाया करेंगे.

कैसे खुलवाया जा सकता है खाता?