Post Office Best Scheme: सिर्फ एक बार लगाएं पैसा, फिर हर महीने पाएं 10,000! बेहद खास है पोस्ट ऑफिस की दमदार स्कीम

Post Office Best Scheme: पोस्ट ऑफिस तमाम तरह की सरकारी योजनाओं को संचालिक करता है. यह निवेश का सबसे सुरक्षित जरिया भी माना जाता है. इसके साथ ही इसके पास कुछ ऐसी शानदारी स्कीम हैं जो आपको इनकम की गारंटी भी देती है. जिसमें एक बार निवेश करने के बाद हर महीने तय राशी पाई जा सकती है. एमआईएस स्कीम यानी Monthly Income Scheme एक ऐसी ही शानदार स्कीम है. इसमें निवेश करने वालों को सरकार शानदार ब्याज दे रही है. एक बार निवेश करते ही 10 हजार की मंथली इनकम पक्की हो सकती है.

सरकार लेती है गारंटी

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स को सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया माना जाता है. क्योंकि, इसमें निवेश की जिम्मेदारी सरकारी की होती है. अगर आप भी बिना रिस्क के निवेश करना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्‍कीम (POMIS) रेग्युलर इनकम के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है.

कैसे खुल सकता है अकाउंट?

इस स्कीम के तहत सिंगल या ज्वाइंट कोई भी अकाउंट ओपन कराया जा सकता है. योजना के तहत सिंगल लोग खाते में 9 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश कर सकते हैं. वहीं अगर ज्वाइंट खाता है जो अधिकतम निवेश 15 लाख तक किया जा सकता है.

जान लें ये जरूरी नियम

पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम पर फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज मिलता है.

ब्याज की राशि हर महीने निवेशक के खाते में जमा की जाती है.

इस योजना का पूरा फायदा लेने के लिए मैच्योरिटी तक खाता चालू रखना बेहतर माना जाता है.

खाता खुलने के 1 साल के भीतर उसे बंद नहीं किया जा सकता.

यदि खाता 1 साल बाद लेकिन 3 साल से पहले बंद किया जाता है, तो जमा राशि का 2% काट लिया जाता है.

कटौती के बाद बची हुई राशि निवेशक को वापस दे दी जाती है.

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हर महीने 10 हजार की सैलरी

अगर आप हर महीने करीब 10,000 रुपये की आय चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट के जरिए 15 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश करना होगा. मौजूदा 7.4% ब्याज दर के हिसाब से इस निवेश पर सालाना 1.11 लाख रुपये ब्याज मिलेगा. यानी हर महीने करीब 9,250 रुपये की नियमित आय होगी. मैच्योरिटी तक कुल 5.55 लाख रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे.

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