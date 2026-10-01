Pooja Dadlani Net Worth: शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी सालाना कितना कमाती हैं? नेटवर्थ और संपत्ति के बारे में जान चकरा जाएगा माथा

Pooja Dadlani Net Worth: पूजा ददलानी एक नाम जो आजकल सुर्खियों में हैं. जिन्हें आप शाहरुख खान के मैनेजर के तौर पर जानते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक साल में कितना कमाती हैं. तो चलिए आज हम आपको इसकी सालाना सैलरी, नेट वर्थ और संपत्ति के बारे में बताएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूजा SRK का काम संभालने के लिए सालाना 7 से 9 करोड़ रुपये कमाती हैं. वह एक दशक से अधिक समय से शाहरुख के साथ जुड़ी हुई हैं और अक्सर उन्हें फिल्म प्रमोशन, पब्लिक अपीयरेंस, ब्रांड इवेंट्स और इंडस्ट्री के बड़े मौकों पर उनके साथ देखा जाता है.

मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पूजा की सालाना सैलरी 7 से 9 करोड़ रुपये के बीच है. हालांकि, इसको लेकर शाहरुख या पूजा ने कोई सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है. कहा जाता है कि पूजा ने 2012 में शाहरुख का प्रोफेशनल काम संभालना शुरू किया था.

शाहरुख के लिए क्या-क्या काम करती हैं?

करीब 14 साल से शाहरुख खान का काम संभाल रहीं पूजा कि जिम्मेदारियां फिल्म शेड्यूल से आगे बढ़ गई हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह ब्रांड कोलैबोरेशन, बिजनेस प्रोजेक्ट्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े कुछ खास कामों में भी शामिल रही हैं. शाहरुख के साथ उनके लंबे जुड़ाव ने उन्हें उनके परिवार और करीबी लोगों के बीच भी एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया है.

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पूजा ददलानी की नेट वर्थ कितनी हैं?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूजा ददलानी सालाना लगभग 7-9 करोड़ रुपये कमाती हैं. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बॉलीवुड सेलिब्रिटी मैनेजर की कुल संपत्ति 45-50 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, अगर पूजा ददलानी की संपत्ति की बात करें तो पूजा ददलानी के पास मुंबई के पॉश बांद्रा ईस्ट इलाके में एक आलीशान घर और शानदार कारों का बेहतरीन कलेक्शन है. उनके मुंबई वाले घर को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने डिजाइन किया था। मैजिकब्रिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूजा ददलानी के घर की कीमत 5.63 करोड़ रुपये से 7.88 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है.

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