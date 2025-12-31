दिल्ली-NCR में PNG गैस सस्ती, नए साल पर IGL ने दी घरेलू उपभोक्ताओं को राहत

Piped Natural Gas: नए साल पर गैस कंपनी ने दिल्ली के लोगों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है. PNG की कीमतों में काफ़ी कमी की गई है. IGL ने आने वाले नए साल के लिए दिल्ली और NCR में अपने कस्टमर्स के लिए घरेलू PNG की कीमत में ₹0.70 प्रति SCM की बड़ी कमी की घोषणा की है.

इस कमी के बाद नई PNG कीमतें दिल्ली में ₹47.89 प्रति SCM, गुरुग्राम में ₹46.70 प्रति SCM, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ₹47.76 प्रति SCM होंगी. इस कमी की घोषणा नए साल की पूर्व संध्या पर की गई थी. इस फैसले के साथ IGL ने 2026 में प्रवेश करते हुए स्वच्छ ऊर्जा को सुलभ और किफायती बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है.

अक्सर देखा जाता है कि तेल और गैस कंपनियां महीने के पहले दिन पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस और CNG-PNG की कीमतें बदलती है. हालांकि IGL ने 1 जनवरी से पहले ही PNG की कीमतों में कमी की घोषणा की है, इसीलिए इसे नए साल के तोहफ़े के तौर पर देखा जा रहा है.

पिछला बदलाव कब हुआ था?

इससे पहले PNG की कीमतों में 18 अक्टूबर 2025 को बदलाव किया गया था. PNG की रिटेल दरों को कई जगहों पर अपडेट किया गया था, जैसे कि दिल्ली में कीमत ₹48.59/SCM थी. हालांकि एक नया बदलाव किया गया है, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। यह दिल्ली-NCR के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है.

LPG की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है

1 जनवरी 2026 से कई आर्थिक बदलावों की उम्मीद है. उम्मीद है कि तेल कंपनियां LPG की कीमतों में कमी कर सकती है. CNG की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. इसके अलावा जेट फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी.

यह कमी PNGRB द्वारा यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम लागू करने के बाद आई है, जिससे गैस ट्रांसपोर्ट टैरिफ कम हुआ है और नतीजतन रिटेल कीमतें कम हुई है. यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में PNG की रिटेल (ग्राहक-स्तर) कीमतें स्थानीय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों द्वारा समय-समय पर और जब PNGRB अपने टैरिफ में संशोधन करता है, तब अपडेट की जाती है.