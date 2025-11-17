अगर आपका खाता इस सरकारी बैंक में है तो 30 नवंबर से पहले करें ये काम, वरना हो सकता है अकाउंट ब्लॉक

PNB KYC Update: PNB ने अपने लाखों ग्राहकों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है. बैंक ने कहा है कि जिन खातों का KYC 30 सितंबर 2025 तक पूरी होनी थी उन्हें 30 नवंबर 2025 तक अपडेट करना आवश्यक होगा. बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के तहत यह कदम उठाया गया है. अगर ग्राहक KYC इस समय सीमा तक पूरी नहीं करते हैं कानून के अनुसार उनके खाते से लेन-देन पर पाबंदी लग सकती है. इसका मतलब है कि आपका खाता चालू रहेगा लेकिन आपको पैसे निकालने, जमा करने या डिजिटल लेनदेन करने में दिक्कत हो सकती है.

केवाईसी, या “Know Your Customer” प्रत्येक बैंक ग्राहक की पहचान और जांच करने की औपचारिक प्रक्रिया है. आरबीआई के अनुसार अधूरी केवाईसी से बैंक धोखाधड़ी, नकली खाते, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर वित्तीय अपराध का खतरा बढ़ता है. इसलिए बैंकों को समय-समय पर अपने ग्राहकों की केवाईसी अपडेट करनी होती है. इसलिए, बैंकों को समय-समय पर अपने ग्राहकों की केवाईसी अपडेट करनी होती है। पुराने दस्तावेज़, पते में बदलाव, या अपरिवर्तित पहचान वाले ग्राहकों को विशेष रूप से इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.

कौन से ग्राहकों को KYC अपडेट करना जरूरी है

पीएनबी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार जिन ग्राहकों के खातों का केवाईसी अपडेट 30 सितंबर 2025 तक होना था उन्हें ये दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे. इनमें शामिल हैं:

जिनके पते में बदलाव हुआ है.

जिनके पहचान दस्तावेज अब मान्य नहीं हैं

जिन लोगो का फ़ोन नंबर रजिस्ट्रशन नहीं हुआ है

जिनके PAN कार्ड की जानकारी अपडेट नहीं हुई है

जिनके खाते में पहले KYC में कमी आई थी

कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?