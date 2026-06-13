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प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार दे रही ₹15,000 तक का फायदा, जानें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सरकार से ₹15,000 तक का कैश इंसेंटिव मिल सकता है. इस योजना के लिए ₹99,446 करोड़ का बड़ा बजट रखा गया है, जिसका मकसद देश भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करना है.

By: Anshika thakur | Published: June 13, 2026 11:20:50 AM IST

PMVBRY Scheme
PMVBRY Scheme


PMVBRY Scheme: अगर आपने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर में अपनी पहली नौकरी शुरू की है या जल्द ही EPFO ​​में रजिस्टर्ड किसी कंपनी में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने आपके लिए एक बड़ा फायदा शुरू किया है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सरकार से ₹15,000 तक का कैश इंसेंटिव मिल सकता है. इस योजना के लिए ₹99,446 करोड़ का बड़ा बजट रखा गया है, जिसका मकसद देश भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करना है. 
 

पहली नौकरी वालों के लिए ₹15,000 का लाभ

 
सरकार की एम्प्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम के तहत, नए भर्ती हुए कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी के बराबर इंसेंटिव मिलेगा जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 होगी. यह फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी महीने की ग्रॉस सैलरी ₹1 लाख तक है. हालांकि यह स्कीम सिर्फ उन नौकरियों पर लागू होगी जो 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच शुरू होंगी.
 

किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा?

 
सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं. DBT के जरिए ₹15,000 का प्रोत्साहन दो किश्तों में दिया जाएगा. पहली किश्त लगातार छह महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने बाद बशर्ते सरकार का वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा कर लिया गया हो. दूसरी किश्त का एक हिस्सा बचत योजना में ट्रांसफर किया जाएगा.
 

फेस ऑथेंटिकेशन और DBT अनिवार्य हैं

 
इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ जरूरी डिजिटल वेरिफिकेशन स्टेप्स पूरे करने होंगे. EPFO ​​के नियमों के अनुसार सभी नए सदस्यों को ‘फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी’ (FAT) का इस्तेमाल करके अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को वेरिफाई करना जरूरी है. इस वेरिफिकेशन के बिना पेमेंट जारी नहीं किया जाएगा.
 
आपका बैंक अकाउंट आपकी ऑफ़िशियल ID से लिंक होना चाहिए और उस पर ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (DBT) सुविधा चालू होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो आपको तुरंत अपनी बैंक ब्रांच से संपर्क करना चाहिए.
 

नियोक्ताओं को फायदा होता है, लेकिन भुगतान में देरी हो सकती है

 
इस स्कीम के तहत, न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि नई नौकरियां पैदा करने वाले एम्प्लॉयर को भी हर कर्मचारी के लिए ₹1,000 से ₹3,000 प्रति महीने का इंसेंटिव मिलता है. हालांकि कर्मचारियों को एक जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए अगर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) फाइल करने में देरी करती है या समय पर EPF का योगदान जमा नहीं करती है तो कर्मचारी का इंसेंटिव रोका जा सकता है.
 
श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2025 के आखिर तक 20.7 लाख से ज्यादा नए कर्मचारियों को इस स्कीम का फायदा मिला था और 2.35 लाख से ज्यादा कंपनियों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था.

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