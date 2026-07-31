PM Surya Ghar Scheme: इस स्कीम से घर का बिजली बिल हो जाएगा जीरो, जानें कैसे और कौन ले सकता है लाभ

PM Surya Ghar Scheme: आज के समय में बहुत से लोग बढ़ते बिजली के बिल को लेकर परेशान हैं. गर्मियों के दौरान अक्सर लोग कूलर, ऐसी और फ्रिज आदि का काफी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिल काफी ज्यादा आता है. ऐसे में अगर बिजली का बिल आधा हो जाए या फिर फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा. हर महीने लोग सरकार की एक ऐसी योजना का फायदा उठा रहे हैं, जिसके जरिए बिजली का बिल पूरी तरह से जीरो हो गया है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि इस स्कीम के तहत छतों पर सोलर पैनल लगवाने वाले करीब 19 लाख परिवारों का बिजली बिल कम से कम एक बिलिंग साइकिल में जीरो रहा.

मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल्स एनर्जी के आंकड़े बताते हैं कि हर साल 24 जुलाई तक 40,07,355 रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जा चुके थे. लेकिन, ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इस योजना का लाभ कौन और कैसे उठा सकता है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं PM Surya Ghar Scheme के बारे में.

क्या है PM Surya Ghar Scheme?

PM Surya Ghar Scheme एक ऐसी योजना है, जिसके तहत घरों में मुफ्त बिजली दी जाती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाखों करोड़ों घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत लाभ लेने वाले लोगों को सरकार सब्सिडी भी देती है. इस योजना का जरिए घरेलू बिजली खर्च कम किया जाता है. इस योजना को भारत सरकार द्वारा साल 2024 में फरवरी में शुरु किया गया था. इस योजना के तहत लोगों के बिजली के बिल के बोझ को कम किया जा रहा है साथ ही साथ देश में सोलर पैनल को बढ़ावा दिया जा रहा है.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, PM Surya Ghar Scheme देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनमें ग्रामीण घर भी शामिल हैं, जिनके पास स्थानीय वितरण कंपनी के साथ ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है. वे लोग आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको नेश्नल पोर्टल www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है. इसके लिए सरकार सस्ता लोन देने के साथ ही कम ब्याज दर भी वसूल रही है. आपको बिना किसी गारंटी के इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है.

क्या बिजली बिल पूरी तरह हो जाएगा जीरो?

अक्सर लोग सोचते हैं कि सोलर पैनल लग जाने के बाद से उनका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा, लेकिन असल में देखा जाए तो बिजली का बिल आपके बिजली इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है कि आप इसका कितना उपयोग करते हैं. अगर सोलर सिस्टम आपकी जरूरत के अनुसार पर्याप्त बिजली पैदा करता है, तो बिल काफी कम हो सकता है. अगर आप बिजली का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो आपका बिजली का बिल जीरो नहीं होगा, बल्कि कम हो जाएगा.