Home > व्यापार > गर्मी में AC-कूलर चलेंगे नॉन-स्टॉप, फिर भी बिल आएगा ज़ीरो; सरकार दे रही ₹78,000 तक की सब्सिडी, Free बिजली स्कीम से जुड़ने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड!

गर्मी में AC-कूलर चलेंगे नॉन-स्टॉप, फिर भी बिल आएगा ज़ीरो; सरकार दे रही ₹78,000 तक की सब्सिडी, Free बिजली स्कीम से जुड़ने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड!

इस स्कीम का लक्ष्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना है. इसमें सोलर पैनल लगवाने की लागत पर सरकार की तरफ से ₹78,000 तक की भारी सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में मिलती है

By: Kajal Jain | Published: June 23, 2026 2:20:35 PM IST

अब हर महीने आएगा 0 रुपये बिजली बिल! बस घर की छत पर करा लें ये छोटा सा काम
अब हर महीने आएगा 0 रुपये बिजली बिल! बस घर की छत पर करा लें ये छोटा सा काम


PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: सोचिए… तपती गर्मी में आपके घर का AC, पंखे, कूलर सब फुल स्पीड में चल रहे हों, लेकिन महीने के आखिर में आपका बिजली बिल आए पूरे 0 रुपये! चौंक गए न? यह कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत है. जी हां, केंद्र सरकार की एक बेहद खास- ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रही है. अगर आप भी हर महीने बिजली बिल का झटका खाकर थक चुके हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ लॉन्च की थी. इसका मकसद देश के 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देना है. यदि आप भी अपने घर के बिजली का बिल बचाना चाहते हैं या एक्सट्रा बिजली को बेचकर अच्छा पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ का लाभ ले सकते हैं. जानें योजना की पात्रता, सब्सिडी, आवेदन का तरीका और सोलर प्लांट लगवाने का प्रोसेस.

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‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’

केंद्र सरकार की इस इस योजना के तहत आपको अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने होंगे. जिसमें आने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 40% तक) सरकार उठाएगी. इस स्कीम से जुड़ने वालों को सीधे उनके बैंक खाते में सब्सिडी की रकम दी जाएगी. सोलर पैनल स्थापित होने के बाद आपको मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही, साथ ही सरकार को भी हर साल करीब 75,000 करोड़ रुपये की बचत होगी.

किसे, कितनी मिलेगी सब्सिडी?

आपके घर में हर महीने कितने यूनिट बिजली खर्च होती है, इसी आधार पर तय होगा कि आप कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवा सकते हैं और सरकार की ओर से सब्सिडी के तौर पर कितनी मदद मिल सकती है. इसके बारे में चार्ट में विस्तार से बताया है-

'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना'- किसे, कितनी मिलेगी सब्सिडी?

क्या-क्या फायदे मिलेंगे? 

‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ का सबसे पहला फायदा यही है कि आपको एक तरीके से मुफ्त बिजली मिल जाती है. हर महीने के बिजली बिल में काफी हद तक राहत और कई मामलों में बिल जीरो हो जाता है. सोलर एनर्जी से कार्बन उत्सर्जन कम होता है जिससे यह पर्यावरण के लिए एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है. इस योजना से जुड़कर आप कमाई भी कर सकते हैं. अगर आपकी सोलर प्लेट्स आवश्यकता से अधिक बिजली बना रहे हैं तो उसे बिजली कंपनियों को बेचकर या ग्रिड को वापस देकर भी पैसा कमा सकते हैं.

कौन-कौन लगवा सकता है सोलर प्लांट?

अगर आप भी ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ का लाभ लेना चाहते हैं और घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने का फैसला कर चुके हैं तो आपके पहले कुछ अनिवार्य नियम और शर्तों को पूरा करना होगा

  1. इस योजना में आवेदन करने वाले को भारत का नागरिक होना चाहिए.
  2. आवेदक के पास अपना खुद का घर होना चाहिए, जिसकी छत सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह हो.
  3. आवेदक के घर में एक वैलिड बिजली का कनेक्शन होना चाहिए. 
  4. आवेदक ने पहले कभी सोलर पैनल से संबंधित सरकारी स्कीम का लाभ न लिया हो. 

 कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ में आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे बताए गए कागजात होने चाहिए. 

  1. पहचान पत्र- आधार कार्ड और वोटर आई
  2. निवास प्रमाण पत्र या एड्रेस प्रूफ
  3. घर का बिजली बिल
  4. छत के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र
  5. सब्सिडी के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स
  6. एक पासपोर्ट साइज फोटो

कौन-कौन लगवा सकता है सोलर प्लांट? (छत के एरिया के मुताबिक सोलर प्लांट)

कहां और कैसे कर सकते हैं आवेदन?

‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ की ऑफिशियल साइट pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. 

स्टेप 1: सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: पोर्टल पर अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का नाम, अपना कंज्यूमर नंबर (Consumer Number), मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन के बाद अपने कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए लॉग-इन करें.
स्टेप 4 & 5: स्क्रीन पर दिए गए रूफटॉप सोलर फॉर्म को ध्यान से भरें और रिव्यू करके सबमिट करें.
स्टेप 6: आपकी बिजली कंपनी (DISCOM) आपके घर और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करके मंजूरी देगी. 
स्टेप 7: मंजूरी मिलने के बाद DISCOM के पास रजिस्टर्ड किसी भी वेंडर से अपने घर पर सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा सकते हैं.

सोलर प्लांट के लिए नेट मीटर कैसे लगवाएं?

‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन पूरा होने पर नेट मीटर के लिए अप्लाई करना होगा. 

स्टेप 1: सबसे पहले pmsuryaghar.gov.in पर जाएं. प्लांट की डिटेल सबमिट करें. नेट मीटर के लिए अप्लाई करें.
स्टेप 2: सोलर प्लांट के वेरिफिकेशन के लिए DISCOM अधिकारी आएंगे. नेट मीटर लगा देंगे. 
स्टेप 3: पोर्टल पर एक कमिशनिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. इसे डाउनलोड कर लें.
स्टेप 4: अब पोर्टल पर अपने बैंक खाते की डिटेल और एक कैंसिल्ड चेक अपलोड कर दें.

इस प्रोसेस को पूरा करने के 30 दिनों के अंदर सब्सिडी की रकम सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगी. अधिक जानकारी के लिए myscheme.gov.in/schemes/pmsgmb पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- सड़क दुर्घटना के बाद इलाज की नो टेंशन! ‘PM-RAHAT’ योजना बनेगी हर घायल का ‘सुरक्षा कवच’, केंद्र सरकार दे रही ₹1.5 लाख तक के कैशलैश इलाज की गारंटी!

Tags: government schemepm free electricity schemepm surya ghar muft bijli yojanaPM Surya Ghar Yojana
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