सड़क दुर्घटना के बाद इलाज की नो टेंशन! ‘PM-RAHAT’ योजना बनेगी हर घायल का ‘सुरक्षा कवच’, केंद्र सरकार दे रही ₹1.5 लाख तक के कैशलैश इलाज की गारंटी!

PM-Rahat Yojana: वो कहते है न कि बुरा वक्त बताकर नही आता. सड़क पर चलते समय हम, आप, सब सावधानी बरतते हैं. लेकिन अनहोनी कभी भी बताकर नहीं आती. ऐसे समय में बड़ी चिंता रहती है- घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना और इलाज के लिए पैसों का इंतजाम. कई बार दुर्घटना में लोग इतने ज्यादा घायल हो जाते हैं कि कई घंटों तक होश नहीं रहता. जिससे घर वालों का पता नहीं चल पाता और इलाज में देरी होने के कारण जान गंवानी पड़ती है. देश के नागरिकों की इसी चिंता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने PM-RAHAT या पीएम राहत योजना की शुरुआत की है ताकि सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्काल सहायता मिल सके, घायल का इलाज कैशलैश और मुफ्त और जान से जुड़े खतरों को दूर कर सकें. इसके लिए केंद्र सरकार ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) के किनारे स्थित प्राइवेट अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

क्या है ‘PM-RAHAT’ योजना?

पीएम राहत योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री ‘रोड़ एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट’ योजना है. इसे मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत कानूनी तौर पर लागू किया गया है. इस योजना का सीधा सा मकसद है. देश की किसी भी सड़क पर अगर किसी गाड़ी से कोई दुर्घटना होती है तो घायल व्यक्ति को बिना किसी देरी के तुरंत और कैशलेस इलाज मिल सके. क्योंकि कई मामलों में ‘गोल्डन ऑवर’ (हादसे के ठीक बाद का पहला एक घंटा, जो जान बचाने के लिए सबसे अहम) में इलाज की कमी से घायल को जान तक गंवानी पड़ जाती है. ऐसी स्थिति में ‘पीएम-राहत’ का सुरक्षा कवच घायलों को जीवनदान देने के लिए प्रतिबद्ध होगा.

योजना की सबसे बड़ी बातें

पीएम-राहत योजना का लाभ देश का कोई भी नागरिक ले सकता है, लेकिन इसका मकसद आम लोगों की सहूलियत प्रदान करना है.

₹1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज: हादसे के दिन से लेकर अगले 7 दिनों तक, पीड़ित/घायल व्यक्ति को अधिकतम ₹1,50000 तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा.

स्टेबलाइज ट्रीटमेंट: अस्पताल पहुंचने पर मरीज को तुरंत स्टेबलाइज करने के लिए इलाज शुरू किया जाएगा. बिना कानूनी अड़चन के सामान्य मामलों में 24 घंटे और गंभीर मामलों में 48 घंटे का ट्रीटमेंट वैलिड होगा.

हिट एंड रन केस में भी लागू: यदि टक्कर मारने वाली गाड़ी का बीमा है तो पैसा बीमा कंपनी देगी. लेकिन गाड़ी का बीमा नहीं है या गाड़ी टक्कर मारकर भाग गई है तो मरीज का इलाज नहीं रुकेगा. इलाज का खर्च सरकार देगी.

बोनस टिप: सड़क हादसे की कंडीशन में मरीजों पर सबसे पहले यही नियम लागू होंगे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या देश की अन्य योजनाएं बाद में अप्लाई की जा सकती हैं.

कैसे काम करेगा पीएम राहत की पूरी व्यवस्था?

पीएम राहत योजना को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि किसी भी लेवल पर इलाज में देरी या करप्शन की संभावना ही न रहे. इसके सिए केंद्र सरकार की ओर से दो सिस्टम एक साथ लाए गए हैं.

eDAR पोर्टल: इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पुलिस द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए होती है.

TMS 2.0: नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के तहत आने वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल सही वक्त पर इलाज और बिल के लिए होगा.

112 नंबर: किसी भी सड़क दुर्घटना के मामले में पीड़ित की मदद करने वाले (राह-वीर) तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. इस इमरजेंसी नंबर से तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जा सकेगी. वह हादसे के सबसे नजदीकी मान्यता प्राप्त अस्पताल में घायल को पहुंचाएगी और इलाज शुरू हो जाएगा.

ट्रीटमेंट आईडी: अस्पताल पहुंचते ही घायल की एक ‘ट्रीटमेंट आईडी’ बनाई जाएगी जिसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा. पुलिस को 24 से 48 घंटे के अंदर अपना अप्रूवल देना होगा.

किन अस्पतालों में मिलेगा इलाज?

घायल अवस्था में पीड़ितों को दर-ब-दर भटकना ना पड़े, इसलिए केंद्र सरकार ने देश के 36,112 से ज्यादा अस्पतालों को पीएम राहत योजना से जोड़ दिया है. इसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने वाले अस्पताल भी मान्य होंगे.

कैसे होगा इलाज का पेमेंट?

अभी तक अस्पतालों को इलाज के बिल से जुड़ी चिंता खलती थी जिसके चलते मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया जाता था लेकिन पीएम राहत योजना के अंतर्गत आने वाले अस्पताल ऐसा नहीं कर पाएंगे. अस्पतालों के हितों का ख्याल रखते हुए सरकार ने पेमेंट के लिए नियम भी बना दिए हैं जिसके तहत क्लेम पास होने के 10 दिन के अंदर जिला कलेक्टर या इंश्योरेंस काउंसिल को अस्पताल के बिल का पेमेंट करना पड़ेगा.

कहां दर्ज कराएं शिकायत?

पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल या पीड़ितों को इलाज नहीं मिल रहा या अस्पताल आनाकानी करते हैं तो तीन लेवल पर शिकायतों का निपटारा होगा.

जिला स्तर: ऐसी शिकायतों के लिए सबसे पहले जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) की जवाबदेह होगा. इसके लिए जिले में एक शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) तैनात किया जाएगा.

राज्य स्तर: अगर किसी कारणवश जिले में बात नहीं बनती तो मामला जिला कलेक्टर और फिर ‘स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल’ के पास भेजा जाएगा.

राष्ट्रीय स्तर: इस तरह की शिकायतों पर केंद्र सरकार की एक विशेष इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी पीएम-राहत योजना पर ओवरऑल नजर बनाए रखेगी.

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