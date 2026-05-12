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पीएम मोदी ने सोना खरीदने के लिए क्यों किया मना? जानिए इसके पीछे की 3 बड़ी वजह

PM Modi Appeal: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने देश की जनता से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है. ऐसे में आइए इसके पीछे की 3 बड़ी वजहों को समझने का प्रयास करते हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 12, 2026 10:05:14 AM IST

पीएम मोदी ने सोना न खरीदने की अपील क्यों की? जानें इसके पीछे की 3 बड़ी वजह
पीएम मोदी ने सोना न खरीदने की अपील क्यों की? जानें इसके पीछे की 3 बड़ी वजह


PM Narendra Modi Appeal: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग की वजह से पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच गई है. जिसके बाद पूरी दुनिया इस बात की दुआएं कर रहा है कि जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच जंग खत्म हो जाए. लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. 28 फरवरी को शुरू हुए इस टकराव की वजह से वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है. भारत के लिए भी मुश्किलें शुरू हो गई है. इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नागरिकों से अहम अपील की है.

दरअसल, उन्होंने देश की जनता से एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील की है. पीएम मोदी ने न सिर्फ सोना न खरीदने की सलाह दी है. बल्कि कुकिंग ऑयल, पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम करने का सुझाव दिया है. ऐसे में आइए इसके पीछे की वजहों को जानने का प्रयास करते हैं.

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विदेशी मुद्रा भंडार

दरअसल, जब भी हम विदेश से कोई सामान आयात करते हैं तो हमें उसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है. युद्ध के चलते डॉलर की कीमत बढ़ रही है, जबकि रुपये की कीमत गिर रही है. पीएम मोदी का मकसद यह है कि हम अपनी उन जरूरतों में कटौती करें जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं हैं, ताकि हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकें और देश की आर्थिक सेहत को बिगड़ने से रोक सकें. एक आंकड़े के मुताबिक, भारत हर साल विदेश से लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का सोना आयात करता है. जिसका भुगतान करने के लिए भारी मात्रा में डॉलर खर्च करने पड़ते हैं.

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तीन बड़ी वजहें

संघर्ष के इस अनिश्चित दौर में अगर हम डॉलर खर्च कम करते हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहेगी. इसके अलावा, दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि सरकार लोगों को नया सोना आयात करने के बजाय अपने मौजूदा गहनों को रिसाइकिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है. ताकि देश में गहनों के उद्योग पर कोई असर न पड़े और इसका कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे. साथ ही विदेशों पर हमारी निर्भरता कम रहे.

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इसके अलावा, तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान-अमेरिका और इजराइल के बीच जारी जंग की वजह से कच्चे तेल और उर्वरकों के आयात पर बुरा असर पड़ा है. जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जिसका असर फिलहाल तो भारत पर नहीं पड़ा है लेकिन आने वाले वक्त में इसका असर पड़ सकता है. 

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