PM Mudra Yojana: बिजनेस के लिए पैसे नहीं? बिना कोलैटरल मिलेगा 20 लाख तक का लोन, जानें कैसे करें अप्लाई?

PM Mudra Yojana: भारत सरकार ने बहुत से तरह की स्कीमें निकाली है और इनमें से एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भी है. इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को लोन देना है जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं. ये लोन उन लोगों को मिलेगा जो बिजनेस करना चाहते हैं और उसे करने के लिए पैसों की तलाश में है. इस योजना का मकसद नॉन-कॉर्पोरेट और नॉन-कृषि गैर-कृषि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाना है और इसकी शुरूआत पीएम मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी.

इस योजना में लोगों को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है. लेकिन केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान, 23 जुलाई 2024 को लोन सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की गई, जो 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गई. लोन की राशि इस योजना में कई कैटेगरी पर आधारित होती है.

पीएमएमवाई के तहत लोन की कैटेगरी

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में चार मेन कैटेगरी हैं, जो बिजनेस करने वालों को जरूरत के अनुसार लोन प्रदान करती हैं:

1. शिशु (Shishu) – 50,000 रुपए तक का लोन.

2. किशोर (Kishor) – 50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन.

3. तरुण (Tarun) – 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन.

4. तरुण प्लस (Tarun Plus) – 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन.

ध्यान दें: एक बात का जरूर ध्यान दें जो लोग बिजनेस मैन पहले ‘तरुण’ कैटेगरी के लोन को चुका चुके हैं, वे ‘तरुण प्लस’ कैटेगरी के लिए अप्लाय कर सकते हैं.

लोन कौन देता है?

PMMY के तहत लोन मुद्रा लोन के रूप में प्रदान किया जाता है. इसे निम्नलिखित संस्थान उपलब्ध कराते हैं:

कमर्शियल बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)

स्मॉल फाइनेंस बैंक

को-ऑपरेटिव बैंक

माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूट (MFI)

नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC)

How to apply for PM Mudra Yojana: कैसे करें आवेदन

उद्यमी [mudra.org.in](https://www.mudra.org.in) पर जाकर ऑनलाइन ‘अप्लाई’ कर सकते हैं. इसके अलावा, वे अपने नजदीकी बैंक या लोन प्रदाता संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं.

Who can apply for pm mudra yojana: कौन कर सकता है ‘अप्लाई’

कोई भी भारतीय नागरिक जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर में गैर-कृषि आधारित व्यवसाय करने का प्लान रखता है और जिसे 20 लाख रुपए तक के लोन की जरूरत है, वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अप्लाई कर सकता है.