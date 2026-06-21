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2400 करोड़ रुपये की स्कीम या रेगुलर जॉब? क्या वाकई पहली नौकरी के 15000 रुपये से मिलेगी युवाओं को मदद, जानें योजना की डिटेल

इस योजना का खास मकसद युवाओं को रोजगार से जोड़ना और नौकरी शुरू करने वाले नए कर्मचारियों को आर्थिक मदद देना है. लेकिन, अब ऐसे में सवाल है उठता है कि 2400 करोड़ रुपये की स्कीम या रेगुलर जॉब? आखिर युवाओएं के लिए क्या ज्यादा मददगार साबित होगी.

By: Kunal Mishra | Published: June 21, 2026 5:11:27 PM IST

2400 करोड़ रुपये की स्कीम या रेगुलर जॉब? क्या वाकई पहली नौकरी के 15000 रुपये से मिलेगी युवाओं को मदद, जानें योजना की डिटेल


PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM VBRY) के तहत 2400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की है. इस योजना के तहत पात्र युवाओं को पहली नौकरी मिलने पर 15,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी. शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि शाम 5 बजे होने वाले कार्यक्रम में करीब 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे.

इस योजना का खास मकसद युवाओं को रोजगार से जोड़ना और नौकरी शुरू करने वाले नए कर्मचारियों को आर्थिक मदद देना है. लेकिन, अब ऐसे में सवाल है उठता है कि 2400 करोड़ रुपये की स्कीम या रेगुलर जॉब? आखिर युवाओएं के लिए क्या ज्यादा मददगार साबित होगी. 

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क्या पहली नौकरी पाने वालों को मिलेगा लाभ?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM VBRY) के तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15000 रुपये की मदद मिलेगी. केवल यही नहीं बल्कि, जो कंपनियां नए कर्मचारियों को नौकरी देंगी, उन्हें भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इससे कंपनियों को हायरिंग करने के लिए प्रोतसाहन मिलेगा साथ ही नौकरी पाने वाले लोगों को 15000 रुपये की आर्थिक सहायत भी मिलेगी., जोकि युवाओं के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के जरिए अब तक करीब 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने का दावा कीया जा रहा है. 

2,400 Crore Scheme vs Regular Jobs 

पहली नौकरी पाना किसी भी युवा के लिए आसान नहीं होता. इसके लिए युवाओ को तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. नौकरी मिलने के बाद भी कई तरह की आर्थिक और व्यावहारिक चुनौतियां सामने आती हैं. कुछ लोगों का मानना है कि 2400 करोड़ रुपये की स्कीम की तुलना में अगर युवाओं को रेगुलर नौकरियां मिलती रहें तो हो सकता है कि उन्हें अलग से 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जरूरत न पड़े. इसलिए मुद्दा यह है कि युवाओं को लगातार और ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के ऑप्शन मिलें. 

Tags: Pm Viksit Bharat Rozgar Yojana
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