Home > व्यापार > GST 2.0: 15 अगस्त पर लाल किले से PM Modi ने किया बड़ा ऐलान, GST की दरों में होगी भारी कटौती, यहां जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा?

GST 2.0: 15 अगस्त पर लाल किले से PM Modi ने किया बड़ा ऐलान, GST की दरों में होगी भारी कटौती, यहां जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा?

PM Modi GST Announcement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया है कि इस बार दिवाली से पहले जनता को बड़ा तोहफा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार "नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स" लाने जा रही है, जिससे आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की जेब पर बोझ कम होगा।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 16, 2025 12:48:01 IST

GST 2.0 (जीएसटी में होगा बड़ा बदलाव)
GST 2.0 (जीएसटी में होगा बड़ा बदलाव)

PM Modi GST Announcement: एक तरफ देश अमेरिका के टैरिफ से जूझ रहा है तो वहीं, दूसरी तरफ कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने जीएसटी में बड़े छूट का ऐलान किया है। जिससे सोमवार को शेयर मार्केट में भारी उछाल की संभावना जताई जा रही है आपको जानकारी के लिए बता दें कि, देश में जीएसटी लागू हुए आठ साल हो गए हैं। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया है कि इस बार दिवाली से पहले जनता को बड़ा तोहफा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार “नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स” लाने जा रही है, जिससे आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की जेब पर बोझ कम होगा।

टैक्स स्लैब होंगे आसान

फिलहाल, जीएसटी में चार मुख्य दरें हैं – 5%, 12%, 18% और 28%। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि इसके ढांचे को सरल बनाया जाए। अब संभावना है कि कुछ स्लैब को मिलाकर केवल दो दरें रखी जाएँ। इससे रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजें सस्ती होंगी और व्यापारियों के लिए टैक्स अनुपालन आसान हो जाएगा। इस बार जिन जीएसटी सुधारों की तैयारी की जा रही है, उनका सीधा फायदा आम लोगों को होगा।

GST Reforms: GST स्लैब में मोदी सरकार करेगी बड़ा बदलाव, 4 की जगह बचेंगे सिर्फ इतने स्लैब, जानें कब लागू होगा नियम?

ये चीजें होंगी सस्ती

रोजमर्रा की चीजें जैसे किराना सामान, दवाइयाँ, टीवी और वाशिंग मशीन, ये सभी सस्ती हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कृषि में इस्तेमाल होने वाले औजारों,साइकिल और यहां तक कि बीमा और शिक्षा जैसी सेवाओं पर भी खर्च कम होगा। सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें तो, घर-गृहस्थी और किसानों की जेब पर बोझ कम होगा और देश भर में खपत बढ़ने की उम्मीद है।

12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर के दायरे में आने वाली वस्तुएं: गाढ़ा दूध, सूखे मेवे, फ्रोजन सब्जियां, सॉसेज, पास्ता, जैम, नमकीन, टूथ पाउडर, दूध की बोतलें, कालीन, छाते, साइकिल, बर्तन, फ़र्नीचर, पेंसिल, जूट या सूती हैंडबैग और 1000 रुपये तक के जूते।

28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर के दायरे में आने वाली वस्तुएं: सीमेंट, एसी, डिशवॉशर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सेट-टॉप बॉक्स और एलसीडी/एलईडी टीवी। इसका सीधा सा मतलब है कि टीवी, वॉशिंग मशीन, घर बनाने का सामान और कई घरेलू जरूरतें पहले से सस्ती हो जाएंगी।

Bank Holidays 2025: 15 अगस्त को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जान लें, वरना लौटना पड़ सकता है खाली हाथ

इन चीजों पर लगेगा 40 प्रतिशत जीएसटी

जानकारी के अनुसार, सुधार के बाद, ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं दो श्रेणियों में होंगी – 5% और 18%। कुछ वस्तुओं पर, जिन्हें वर्तमान में क्षतिपूर्ति उपकर के अंतर्गत रखा जाता है, 40% का नया कर लगाया जाएगा। 31 मार्च, 2026 के बाद यह उपकर समाप्त हो जाएगा और कर प्रणाली और अधिक स्वच्छ हो जाएगी।सरकार ने कुछ उत्पादों को अयोग्य वस्तुएं माना है। इनमें सिगरेट और ऑनलाइन गेमिंग शामिल हैं। इन पर अब 40% कर लगाया जाएगा। यानी इनके खर्च और बढ़ जाएंगे।

इन चीजों पर नहीं पड़ेगा असर

हीरे पर कर पहले की तरह 0.25% ही रहेगा। इसके अलावा, सोने और चांदी पर 3% जीएसटी जारी रहेगा।पेट्रोल और डीजल की बात करें तो अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे, यानी इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।

IRCTC Offer Discount on Ticket: आज से ही रेलवे टिकट पर मिलेगा 20 प्रतिशत का भारी भरकम डिस्काउंड, बस इस शर्त का करना होगा पालन

Tags: GSTGST Reformspm modiPM Modi GST Announcement
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की किस दिशा में रखना चाहिए मनी प्लांट?

August 16, 2025

घर में शीशा लगाने के लिए ये है सबसे अच्छी...

August 16, 2025

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025

High BP को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 5...

August 15, 2025

Chia seeds vs Flax seeds वजन घटाने में कौन ज्यादा...

August 15, 2025

रोज सुबह खाली पेट इस दाल का पानी पीने से...

August 15, 2025
GST 2.0: 15 अगस्त पर लाल किले से PM Modi ने किया बड़ा ऐलान, GST की दरों में होगी भारी कटौती, यहां जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

GST 2.0: 15 अगस्त पर लाल किले से PM Modi ने किया बड़ा ऐलान, GST की दरों में होगी भारी कटौती, यहां जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GST 2.0: 15 अगस्त पर लाल किले से PM Modi ने किया बड़ा ऐलान, GST की दरों में होगी भारी कटौती, यहां जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा?
GST 2.0: 15 अगस्त पर लाल किले से PM Modi ने किया बड़ा ऐलान, GST की दरों में होगी भारी कटौती, यहां जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा?
GST 2.0: 15 अगस्त पर लाल किले से PM Modi ने किया बड़ा ऐलान, GST की दरों में होगी भारी कटौती, यहां जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा?
GST 2.0: 15 अगस्त पर लाल किले से PM Modi ने किया बड़ा ऐलान, GST की दरों में होगी भारी कटौती, यहां जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?