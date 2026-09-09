Railway: ट्रेनें अब नहीं फंसेंगी! मोदी कैबिनेट ने 7 हाई-डेंसिटी रेल कॉरिडोर को 4 ट्रैक करने की दी मंजूरी; अश्विनी वैष्णव ने बताया पूरा प्लान

Ashwini Vaishnaw on Railway Project: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज 9 सिंतबर 2026 को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई जरूरी फ़ैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स को टेलीग्राफ लाइन में बदलने की मंज़ूरी दे दी है. कोलकाता-दिल्ली, चेन्नई-कोलकाता, दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई और बिलासपुर-कटनी टेलीग्राफ़ लाइन को मंज़ूरी मिल गई है.

मुंबई-हावड़ा हाई डेंसिटी नेटवर्क रूट पर खड़गपुर से झारसुगुड़ा तक चौथी रेल लाइन को मंज़ूरी मिल गई है. इसकी लंबाई 367 km है और इस पर 6,528 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. अरकुन्नम से रेनीगुंटा तक तीसरी और चौथी लाइन को मंज़ूरी मिल गई है, हर एक 77 km लंबी है और इसकी लागत ₹1,936 करोड़ है.

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या बताया?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज की कैबिनेट मीटिंग में कुछ ज़रूरी रेलवे मॉडर्नाइज़ेशन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई जो पिछले 12 सालों से चल रहे हैं. ये प्रोजेक्ट्स PM मोदी के नेतृत्व में रेलवे के ओवरऑल ओवरहॉल और मॉडर्नाइज़ेशन का हिस्सा हैं. वे 7 हाई-डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर को चार लेन और चार ट्रैक तक बढ़ाने पर काम कर रहे हैं. कई दूसरे कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है, जिन पर भविष्य में भारी ट्रैफिक आने की उम्मीद है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया, यह ‘गोल्डन क्वाड्रिलेटरल’ बनाता है: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली और वापस मुंबई. अब दो डायगोनल हैं: दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से कोलकाता. दिल्ली से गुवाहाटी तक भी एक रूट है. इस तरह, सात हाई-डेंसिटी कॉरिडोर को चार लेन तक बढ़ाया जा रहा है, और सभी प्रोजेक्ट्स पर एक-एक करके काम आगे बढ़ रहा है. अभी, लगभग 4,000 किलोमीटर के लिए DPR तैयार किए जा रहे हैं.

कितना फोर-लेन का काम पूरा हो चुका है?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 11,000 किलोमीटर के हाई-डेंसिटी कॉरिडोर में से सात कॉरिडोर रेलवे का लगभग 40 प्रतिशत ट्रैफिक उठाते हैं. इन कॉरिडोर में से लगभग 2,000 किलोमीटर पर काम पहले ही पूरा हो चुका है, और चार लाइनें बिछाई जा चुकी हैं. लगभग 5,000 किलोमीटर पर काम चल रहा है या मंज़ूर हो चुका है. बाकी 4,000 किलोमीटर को फ़ाइनल मंज़ूरी मिलने की प्रक्रिया में है. यह मैप आपको पूरे हाई-डेंसिटी नेटवर्क और रेलवे को ज़रूरी सात कॉरिडोर की पूरी तस्वीर दिखाता है.

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, झारसुगुड़ा के अलावा, छत्तीसगढ़ में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें कंजेशन की बड़ी समस्या है. वहां नेटवर्क पिछले 50-60 सालों से डेवलप नहीं हुआ है. इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है. पिछले 12 सालों में, छत्तीसगढ़ में कई नए प्रोजेक्ट मंज़ूर किए गए हैं, क्योंकि यह एक आदिवासी इलाका है और यहां के लोगों की कई ख्वाहिशें हैं जिन्हें पूरा करने की ज़रूरत है. यह आर्थिक रूप से भी ज़रूरी है और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है.

पांच राज्यों में रेल नेटवर्क बढ़ाया गया

अश्विनी वैष्णव ने कहा, दो मुख्य प्रोजेक्ट हैं: बिलासपुर से पेंड्रा और पेंड्रा से कटनी. कुछ सेक्शन में पहले से ही ट्रिपल लेन हैं, जबकि कुछ में डबल लेन हैं. इसलिए, बिलासपुर से कटनी तक के पूरे सेक्शन को चार लेन का किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से पांच राज्यों: पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग 656 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा.

सरकार ने कहा कि इससे 4,790 गांवों में लगभग 5.6 मिलियन लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे नए लोकल रोज़गार और सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के मौके बनेंगे. इन प्रोजेक्ट्स से तारातारिणी मंदिर, झारसुगुड़ा में जगन्नाथ मंदिर, बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व, विराटेश्वर मंदिर, अमरकंटक, ज्वालेश्वर धाम, अचानकमार टाइगर रिज़र्व, खुटाघाट डैम और रतनपुर महामाया मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक और टूरिस्ट जगहों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा.