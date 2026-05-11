पीएम मोदी ने क्यों कहा कि मत खरीदें 1 साल तक सोना? पीछे की वजह जान प्री ऑर्डर को भी कर देंगे कैंसिल

PM Modi: वेस्ट एशिया में गहराते संकट और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से घर से काम करने, तेल की खपत कम करने, विदेश यात्रा कम करने और सोने की खरीदारी कम करने की अपील की. ​​रविवार को तेलंगाना में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से US-ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास चल रही अस्थिरता के आर्थिक असर को कम करने के लिए देश के लिए फायदेमंद तरीके अपनाने की अपील की.

प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीज़ल का कम इस्तेमाल करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देने, जब भी हो सके कारपूल करने और वर्चुअल मीटिंग और वर्क-फ्रॉम-होम जैसी COVID-19 के समय की आदतों को फिर से शुरू करने की अपील की. ​​उन्होंने लोगों से कम से कम एक साल तक विदेश में छुट्टियां मनाने, डेस्टिनेशन वेडिंग और गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की भी अपील की. ​​आइए जानते हैं

PM मोदी ने क्यों की अपील?