पीएम मोदी ने क्यों कहा कि मत खरीदें 1 साल तक सोना? पीछे की वजह जान प्री ऑर्डर को भी कर देंगे कैंसिल

PM Modi: वेस्ट एशिया में गहराते संकट और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से घर से काम करने, तेल की खपत कम करने, विदेश यात्रा कम करने और सोने की खरीदारी कम करने की अपील की. रविवार को तेलंगाना में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से US-ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास चल रही अस्थिरता के आर्थिक असर को कम करने के लिए देश के लिए फायदेमंद तरीके अपनाने की अपील की.
प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीज़ल का कम इस्तेमाल करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देने, जब भी हो सके कारपूल करने और वर्चुअल मीटिंग और वर्क-फ्रॉम-होम जैसी COVID-19 के समय की आदतों को फिर से शुरू करने की अपील की. उन्होंने लोगों से कम से कम एक साल तक विदेश में छुट्टियां मनाने, डेस्टिनेशन वेडिंग और गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की भी अपील की. आइए जानते हैं
PM मोदी ने क्यों की अपील?
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल, डीज़ल और गैस का समझदारी और संयम से इस्तेमाल करने की अपील की. उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड फ्यूल पर भारत की निर्भरता कम करना इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ताकि देश ग्लोबल संकटों और युद्धों से कम प्रभावित हो.
- PM मोदी ने कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान देश ने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे सिस्टम अपनाए. अब मौजूदा हालात को देखते हुए इन सिस्टम को फिर से प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे फ्यूल बचेगा और देश के हित मज़बूत होंगे.
- उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे भारत पर विदेशी मुद्रा का बोझ बढ़ रहा है. इसलिए, हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है कि वह फ्यूल बचाकर देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में अपना योगदान दे.
- PM ने मेट्रो शहरों के लोगों से अपील की कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि जहाँ मेट्रो सर्विस उपलब्ध हैं, वे अपनी पर्सनल गाड़ियों के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करें और अगर कार से यात्रा करना ज़रूरी हो, तो उन्हें कारपूलिंग अपनानी चाहिए.
- उन्होंने माल ढुलाई के लिए रेलवे को प्राथमिकता देने की सलाह दी. PM ने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रेनें पेट्रोल और डीज़ल पर निर्भरता कम करती हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेलवे का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए.
- PM मोदी ने विदेशों में शादियों और टूरिज़्म के बढ़ते ट्रेंड पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट में लोगों को देश के हितों को प्राथमिकता देते हुए कम से कम एक साल के लिए शादियां या गैर-ज़रूरी विदेश यात्राएं टाल देनी चाहिए.
- उन्होंने लोगों से सोना खरीदते समय कंट्रोल रखने की भी अपील की. PM ने कहा कि सोने के इंपोर्ट से देश को काफी फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है, इसलिए परिवारों को एक साल तक फंक्शन के लिए सोना खरीदने से बचना चाहिए.
- एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर बढ़ते खर्च का ज़िक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हर घर एडिबल ऑयल का इस्तेमाल कम कर दे, तो इससे देश का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और लोगों की हेल्थ पर अच्छा असर पड़ेगा.
- PM मोदी ने केमिकल फर्टिलाइजर के ज़्यादा इस्तेमाल पर चिंता जताई, यह देखते हुए कि भारत विदेशों से बड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है. उन्होंने किसानों से केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आधा करने और नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ने की अपील की.
- एनर्जी सिक्योरिटी को भविष्य की एक बड़ी ज़रूरत बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सोलर एनर्जी, इथेनॉल ब्लेंडिंग, पाइप्ड गैस और CNG-बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तेज़ी से बढ़ावा दे रहा है. उन्होंने कहा कि इन कोशिशों की वजह से, भारत पहले से ज़्यादा मज़बूती से ग्लोबल एनर्जी संकट का मुकाबला कर पा रहा है.