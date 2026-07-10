PM Kisan Yojana: किसानों को कब मिल सकती है 24वीं किस्त? कौन होगा पात्र और कैसे चेक करें स्टेटस

PM Kisan Yojana: किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार अलग-अलग तरह की योजनाएं चलाती हैं. उन्हीं में से एक है PM Kisan Yojana, जिसके तहत हर साल किसानों के खाते में 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है. इस योजना के जरिए किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं. हाल ही में किसानों को 23वीं किस्त जारी की गई है, जिसके बाद अब लोग 24वीं किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं. इस योजना की अभी तक 23 किस्त जारी हो चुकी हैं.

पिछले महीने जारी हुई पीएम किसान की 23वीं किस्त के पैसे कुछ किसानों के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं. अब ऐसे में किसानों के मन में यह सवाल हैं कि 24वीं किस्त किन किसानों को मिलेगी और कौन इसके लिए पात्र होगा.

कब जारी हो सकती है 24वीं किस्त?

देखा जाए तो पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पिछली किस्त यानि 23वीं किस्त पिछले महीने 20 जून को जारी हुई थी. इस हिसाब से यह लगता है कि 4 महीने पूरे हो जाने के बाद किसानों के खाते में 24वीं किस्त जारी की जा सकती है. पीएम किसान योजना की लगभग हर किस्त चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है. माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अब अक्तूबर में जारी की जा सकती है. हालांकि, अभी तक 24वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

कैसे करें 24वीं किस्त का स्टेटस चेक?

अगर आपके सभी दस्तावेज ठीक और वैलिड हैं साथ ही जमीन या फिर खेत आपके नाम पर हैं तो ऐसे में आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधी भेजी जा सकती है और आप इस राशि के पात्र होंगे. इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट Pmkisan.gov.in पर जाकर ‘Know Your Status’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं, तो ‘Know Your Registration Number’ पर क्लिक करके पता कर सकते हैं. इसके बाद आपको अब कैप्चा भरना है और फिर गेट डिटेल वाले बटन पर क्लिक कर दें. इससे आप अपना स्टेटस देख सकते हैं.