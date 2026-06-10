PM kisan Yojana: कब आएगी 23वीं किस्त? अटक न जाए पैसा, अपने फोन पर तुरंत करें ये 3 जरूरी काम!

PM Kisan 23rd installment: PM किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत, सरकार देश भर के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद देती है. अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं और 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किस्त कब आ सकती है और अपना स्टेटस कैसे चेक करें. नियमों के अनुसार, PM किसान योजना की रकम साल में तीन बार, चार-चार महीने के अंतराल पर किसानों के खातों में भेजी जाती है.

23वीं किस्त के बारे में अपडेट

सरकार ने अभी तक PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है; हालाँकि, पिछली किस्तों के समय को देखते हुए उम्मीद है कि यह रकम जुलाई में जारी की जा सकती है. सरकार ने e-KYC अनिवार्य कर दिया है; किस्त में किसी भी तरह की देरी या रुकावट से बचने के लिए आपको 30 जून से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.

किस्त पाने के लिए तीन जरूरी कदम

यह पक्का करने के लिए कि आपकी 23वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ जाए, जल्द से जल्द अपने PM किसान खाते के लिए e-KYC प्रक्रिया पूरी करें; ऐसा न करने पर किस्त रोकी जा सकती है. आपके नाम पर दर्ज ज़मीन का सत्यापन (Land Verification) अनिवार्य है. इसके अलावा, आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और खाते पर NPCI (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर – DBT) एक्टिव होना चाहिए.

PM किसान लाभार्थी का स्टेटस कैसे चेक करें?

आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपको अगली किस्त मिलेगी या नहीं.

PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

‘Beneficiary Status’ (लाभार्थी का स्टेटस) विकल्प चुनें.

होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करके ‘Farmers Corner’ सेक्शन में जाएं और ‘Know Your Status’ पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा; वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.

स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को ध्यान से डालें, फिर ‘Get Data’ या ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.

आपकी पूरी लाभार्थी स्थिति तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देगी.

यहां आप चेक कर सकते हैं कि आपके e-KYC, लैंड सीडिंग और बैंक खाते का स्टेटस ‘Yes’ है या ‘No’

अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो क्या करें?

अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, तो आप उसी पेज पर ‘Know Your Registration Number’ लिंक पर क्लिक करके और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके इसे आसानी से पता कर सकते हैं. किसी भी समस्या या मदद के लिए, आप PM किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर भी संपर्क कर सकते हैं.