PM Kisan 24th Installment: कब आएगी पीएम किसान की अगली किस्त? फटाफट कर लें ये काम वरना अटक सकता है पैसा

PM Kisan 24th Installment: देश के करोड़ों किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ (PM Kisan Yojana) किसी बड़ी संबल से कम नहीं है. इस बेहद लोकप्रिय सरकारी योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है. यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में ट्रांसफर की जाती है.

सरकार ने हाल ही में 20 जून 2026 को इस योजना की 23वीं किस्त जारी की थी, जिससे करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा मिला. अब, 23वीं किस्त मिलने के बाद किसानों की नजरें अगली किस्त पर टिकी हैं. अन्नदाताओं के मन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएम किसान की 24वीं किस्त कब आएगी?

कब जारी हो सकती है पीएम किसान की 24वीं किस्त?

फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से 24वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक तारीख का एलान नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम इस योजना के पुराने ट्रेंड और पेमेंट पैटर्न को देखें, तो हर किस्त के बीच आमतौर पर करीब चार महीने का अंतर होता है.

चूंकि 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी, इसलिए चार महीने का यह अंतराल अक्टूबर 2026 में पूरा हो रहा है. इस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अक्टूबर 2026 में किसानों के खातों में 24वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि, यह एक संभावित समय है; सटीक तारीख की पुष्टि सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी.

साल में कब-कब आती है पीएम किसान की किस्त?

इस योजना के नियमों के मुताबिक, किसानों को सालाना मिलने वाले 6,000 को तीन हिस्सों में बांटा गया है:

पहली किस्त

दूसरी किस्त

तीसरी किस्त

सामान्य तौर पर, सरकार हर चार महीने के अंतराल पर इन किस्तों का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में (DBT के जरिए) भेजती है.

eKYC है सबसे जरूरी

सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया है. अगर आपका eKYC पूरा नहीं है, तो अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी. आप इन तीन आसान तरीकों से इसे पूरा कर सकते हैं:

OTP के जरिए: पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएं और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए खुद ही वेरिफिकेशन कर लें. फेस ऑथेंटिकेशन (Face Auth): आप अपने मोबाइल में ‘PM Kisan App’ डाउनलोड करके चेहरा स्कैन (Face Authentication) करके भी घर बैठे eKYC कर सकते हैं. सीएससी केंद्र (CSC Center): अगर खुद करने में दिक्कत आ रही है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक (अंगूठे का निशान) के जरिए इसे अपडेट करवा लें.

बैंक खाते से आधार का लिंक होना अनिवार्य

पीएम किसान योजना का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजा जाता है. इसके लिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक (Aadhaar-Bank Linking) होना बेहद जरूरी है.

जमीन के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन

अगर आपके लैंड रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है या ‘लैंड सीडिंग’ (Land Seeding) नो (No) दिख रही है, तो आपकी किस्त होल्ड पर जा सकती है. इसे दुरुस्त करवाने के लिए अपने नजदीकी ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय (District Agriculture Office) से तुरंत संपर्क करे.

घर बैठे ऐसे चेक करें अपना ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’

अगर आप भी एक लाभार्थी हैं और घर बैठे अपने पेमेंट का स्टेटस देखना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर दाईं तरफ दिख रहे ‘Know Your Status’ (अपना स्टेटस जानें) के विकल्प पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड (Captcha Code) दर्ज करें.

स्टेप 4: इसके बाद नीचे दिए गए ‘Get Data’ बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: क्लिक करते ही आपके सामने आपके पेमेंट और स्टेटस की पूरी डिटेल खुलकर आ जाएगी.