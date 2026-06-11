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PM Kisan Yojana: 23वीं किस्त आने से पहले किसानों के लिए बड़ी चेतावनी, एक गलती और बैंक खाता खाली!

PM Kisan Yojana: 23वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म! लेकिन पैसे आने से पहले जालसाजों के इस नए खेल से खुद को बचाएं, वरना खाली हो जाएगा खाता. जानिए कैसे रहें सुरक्षित...

By: Shivani Singh | Published: June 11, 2026 6:53:54 PM IST

23वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म! लेकिन पैसे आने से पहले जालसाजों के इस नए खेल से खुद को बचाएं
23वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म! लेकिन पैसे आने से पहले जालसाजों के इस नए खेल से खुद को बचाएं


आप शायद ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के बारे में जानते होंगे. यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसके तहत सिर्फ़ पात्र किसानों को ही आर्थिक लाभ दिया जाता है. इस योजना की 23वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है, लेकिन किसानों को सावधान रहने की जरूरत है. आपकी एक छोटी सी गलती का फ़ायदा उठाकर धोखेबाज इस किस्त के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि ऐसे घोटालों से कैसे बचा जाए…

धोखेबाज़ किसानों के साथ कैसे धोखाधड़ी कर सकते हैं?

आपको PM किसान योजना के लिए e-KYC प्रक्रिया से जुड़े फ़र्ज़ी कॉल या मैसेज मिल सकते हैं. धोखेबाज़ आपको यह कहकर डरा सकते हैं कि योजना से आपका नाम हटाया जा सकता है और वे आपको उनके भेजे गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कह सकते हैं. वे आपके मोबाइल पर OTP भेजकर और उसे शेयर करने के लिए कहकर आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं; वे कह सकते हैं कि योजना की बाकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए इसकी ज़रूरत है.

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इन धोखेबाज़ों से खुद को कैसे बचा सकते हैं?

कभी भी अनजान नंबरों से आने वाले कॉल पर भरोसा न करें और न ही उनके साथ कोई निजी जानकारी शेयर करें. अगर आपको e-KYC के बारे में कोई मैसेज मिलता है जिसमें कोई लिंक है, तो उस लिंक पर कभी क्लिक न करें. आप पास के CSC सेंटर या योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in के ज़रिए खुद e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. 

अगर आपको कोई कॉल आता है जिसमें आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को तुरंत शेयर करने के लिए कहा जाता है और धमकी दी जाती है कि ऐसा न करने पर योजना से आपका नाम हटाया जा सकता है तो उस कॉल पर भरोसा न करें और न ही OTP शेयर करें. अगर आपको अपनी बैंकिंग जानकारी अपडेट करने के लिए कोई कॉल आता है, तो बैंक खाते की कोई भी जानकारी शेयर न करें.

23वीं किस्त कब जारी होगी?

PM किसान योजना की हर किस्त लगभग चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. इस शेड्यूल के आधार पर, 23वीं किस्त के लिए चार महीने की अवधि इसी महीने (जून) में पूरी हो रही है. इसलिए, उम्मीद है कि 23वीं किस्त जुलाई की शुरुआत में जारी की जा सकती है. हालांकि, अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार है.

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