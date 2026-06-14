PM Kisan Yojana: मोबाइल से 2 मिनट में करें e-KYC, वरना अटक जाएंगे 2000 रुपया; देखें आसान तरीका

PM Kisan 23rd installment: PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है. देश के कुछ हिस्सों में धान की रोपाई शुरू हो गई है; इसलिए, आने वाले दिनों में किसानों को पैसों की ज़रूरत होगी. खबरों के अनुसार, सरकार अगले महीने, यानी जुलाई के बीच में किस्त जारी कर सकती है. ध्यान दें कि किस्त जारी होने की सही तारीख के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

पिछली बार मार्च में जारी हुए थे पैसे

PM किसान सम्मान निधि के पैसे पिछली बार 13 मार्च, 2026 को जारी किए गए थे; यह 22वीं किस्त थी. PM नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से ये पैसे जारी किए थे. उस समय, 9.32 करोड़ किसानों के खातों में ₹18,640 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे. इस योजना के तहत, अब तक देश भर के करोड़ों किसानों को कुल ₹4.25 लाख करोड़ ट्रांसफर किए जा चुके हैं.

PM किसान के लिए e-KYC जरूरी

PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त सिर्फ़ उन किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी जिन्होंने e-KYC की प्रक्रिया पूरी कर ली है. जिन किसानों के ज़मीन के रिकॉर्ड अपडेट नहीं हैं, वे अगली किस्त का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे.

PM-किसान e-KYC कैसे पूरा करें

इसके लिए तीन तरीके उपलब्ध हैं: e-KYC को OTP, बायोमेट्रिक्स या फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए पूरा किया जा सकता है. अगर आप OTP वाला तरीका चुनते हैं, तो पक्का करें कि आपके पास अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो. इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर (जन सुविधा केंद्र) जाकर भी PM किसान e-KYC की प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकती है.

कैसे पता करें कि आप लाभार्थी हैं या नहीं

सबसे पहले, https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं

इसके बाद, ‘Know Your Status’ पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। फिर, कैप्चा कोड भरें और ‘Get Data’ पर क्लिक करें.

लाभार्थी की जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है.

PM किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन कैसे करें:

सबसे पहले, https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.

इसके बाद, ‘New Farmer Registration’ पर जाएं। अपना आधार नंबर डालें और कैप्चा भरें.

सभी जानकारी सही-सही भरें, फिर ‘Yes’ पर क्लिक करें.

PM किसान फ़ॉर्म में ज़रूरी सभी जानकारी भरें और उसे सेव करें.

भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत, केंद्र सरकार साल में तीन बार किसानों के खातों में ₹2,000 की किस्त भेजती है, जिससे उन्हें सालाना कुल ₹6,000 मिलते हैं.