PM Kisan: पीएम किसान 22वीं किस्त कब आएगी और किन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा? पूरी अपडेट

PM Kisan Yojana 22vi kist: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त नए साल का तोहफा होगी. 2025 में किसानों को किस्त मिली है. 19वीं, 20वीं और 21वीं अब किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे है. आइए जानते है कि उनका इंतजार कब खत्म होगा.

पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के खातों में तीन किस्तों में 6000 रूपये भेजती है. पीएम किसान योजना के लिए आवंटित राशि सालाना बजट में तय की जाती है. बजट में बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के तहत किसानों को कितना पैसा दिया जाएगा.

क्या आपको किस्त मिलेगी? यह जानने के लिए अपना स्टेटस चेक करें.

स्टेप 1

अगर आप पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड है और जानना चाहते है कि आपको 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं, तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते है.

इसके लिए सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2

इसके बाद आपको कई ऑप्शन दिखेंगे लेकिन आपको सिर्फ ‘अपना स्टेटस जानें’ ऑप्शन पर क्लिक करना है.

अब आपको यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा.

अगर आपको यह नहीं पता है तो आप इसे यहां ढूंढ सकते है.

स्टेप 3

इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक कैप्चा कोड दिखेगा जिसे आपको डालना होगा.

फिर ‘विवरण प्राप्त करें’ बटन पर क्लिक करें.

अब आपको अपना स्टेटस दिखेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस्त के लिए योग्य हैं या नहीं.

22वीं किस्त कब जारी होगी?

इस बार पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होने वाली है. योजना की हर किस्त लगभग चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. पिछली किस्तों के जारी होने के आधार पर 22वीं किस्त के लिए चार महीने की अवधि फरवरी में खत्म होने की उम्मीद है. हालांकि हम अभी भी ऑफिशियल जानकारी का इंतजार कर रहे है. लेकिन माना जा रहा है कि 22वीं किस्त नए साल के दूसरे महीने यानी फरवरी में जारी हो सकती है.