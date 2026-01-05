Home > व्यापार > किसानों के लिए जरूरी खबर! PM Kisan की 22वीं किस्त से पहले बनवाएं Farmer ID

किसानों के लिए जरूरी खबर! PM Kisan की 22वीं किस्त से पहले बनवाएं Farmer ID

सरकार इस साल किसान योजना के तहत तीन किस्तें जारी करने की तैयारी कर रही है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त बिना किसी परेशानी के आपके अकाउंट में आ जाएं, तो किसान आईडी लेना और eKYC प्रोसेस पूरा करना बहुत ज़रूरी है.

By: Anshika thakur | Published: January 5, 2026 11:31:25 AM IST

PM Kisan Yojana 22vi kist
PM Kisan Yojana 22vi kist


PM Kisan Yojana 2026: नए साल ने किसानों के लिए बड़ी राहत लाई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM किसान सम्मान निधि योजना) से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए 2026 बहुत खास साल होने वाला है. इस साल सरकार PM किसान योजना के तहत तीन किस्तें जारी करने की तैयारी कर रही है. इसका मतलब है कि 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा. हालांकि, सरकार ने नियमों में एक अहम बदलाव भी किया है, जिसे नज़रअंदाज़ करने पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं.

अब, PM किसान योजना का फायदा उठाने के लिए एक यूनिक फार्मर ID ज़रूरी कर दी गई है. सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों के पास फार्मर ID नहीं है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिल सकती है. इसलिए, अगर आप भी PM किसान योजना के तहत पैसे की अगली किस्त पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है.

पीएम किसान योजना क्या है?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई थी. इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को फाइनेंशियल मदद देना है. इस योजना के तहत, योग्य किसानों को हर साल कुल 6000 रुपये मिलते हैं, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं. यह पैसा किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए ट्रांसफर किया जाता है.

यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य किया गया

सरकार ने पीएम किसान योजना के लिए यूनिक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है. इसे किसान की डिजिटल पहचान माना जा रहा है. इसमें किसान की ज़मीन, उगाई जाने वाली फसलें, खाद के इस्तेमाल, पशुधन डेटा और आय से जुड़ी जानकारी शामिल है. सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि योजना का फायदा सिर्फ़ असली किसानों तक पहुँचे और फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोका जा सके.

फार्मर ID होने से किसानों को कई फायदे मिलते हैं.

  • खाद और बीज पर सब्सिडी सही मात्रा में मिलती है.
  • फसल बीमा क्लेम प्रोसेस करना आसान हो जाता है.
  • अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लिए बार-बार डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
  • एक ही ID का इस्तेमाल करके भविष्य की योजनाओं का फायदा उठाया जा सकता है.

किसान आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसान ID पाने के लिए किसानों को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे. आधार कार्ड ज़रूरी है, साथ ही आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी चाहिए. ज़मीन से जुड़े डॉक्यूमेंट जैसे खसरा या जमाबंदी (ज़मीन के रिकॉर्ड) भी ज़रूरी हैं. इसके अलावा, राशन कार्ड या फैमिली ID भी माँगी जा सकती है. सरकार किसानों के लिए किसान ID पाना आसान बनाने के लिए पंचायत लेवल पर कैंप भी लगा रही है.

किसान ID कैसे प्राप्त करें?

जो किसान ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, वे अपने राज्य के AgriStack पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं. आधार का इस्तेमाल करके eKYC पूरा करना होगा. इसके बाद, ज़मीन की डिटेल्स डालनी होंगी और परिवार की डिटेल्स मैप करनी होंगी. जब सारी जानकारी सही हो जाएगी, तो संबंधित विभाग उसे वेरिफाई करेगा और फिर एक यूनिक किसान ID जारी की जाएगी. अगर किसी किसान के पास अलग-अलग जगहों पर ज़मीन है, तो सभी खेतों की डिटेल्स उसी ID में डालना ज़रूरी है.

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब जारी होगी?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम किसान की अगली किस्त कब जारी होगी. माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त (पीएम किसान 22वीं किस्त की तारीख) फरवरी 2026 में जारी हो सकती है. हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन हर चार महीने में किस्त जारी होने के पैटर्न के आधार पर फरवरी को संभावित समय माना जा रहा है.

22वीं किस्त के बाद, 23वीं किस्त आएगी. चार महीने के गैप को देखते हुए, 23वीं किस्त जुलाई 2026 में आने की उम्मीद है। इसके बाद 24वीं किस्त नवंबर 2026 में जारी की जा सकती है. इसका मतलब है कि किसानों को पूरे साल फाइनेंशियल मदद मिलती रहेगी.

अगर आप चाहते हैं कि 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके अकाउंट में जमा हो जाएं, तो फार्मर ID लेना और eKYC पूरा करना बहुत ज़रूरी है. सरकार का मकसद साफ़ है: यह पक्का करना कि पैसा सीधे सही किसानों तक पहुँचे. इसलिए, इन ज़रूरी कामों को समय पर पूरा करना समझदारी होगी.

