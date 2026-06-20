PM Kisan Utsav Diwas 2026: नए किसान भाई ध्यान दें! आपके खाते में आएंगे ₹2,000, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर वेरिफिकेशन तक सबसे आसान तरीका!

नमस्कार किसान भाईयों! यदि आपके आप भी खेती की जमीन है लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पाते तो खुश हो जाईए. आज का अवसर बेहद खास है. किसानों के सम्मान में केंद्र और राज्य सरकारें पीएम किसान उत्सव दिवस मना रही है. यह दिन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया गया है. इसी दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपये की किस्तें किसान भाईयों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है. यह आर्थिक सहायता उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है. आज देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं.

अगर आप एक नए किसान हैं और अब तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इस साल आप भी बेहद आसान तरीके से घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हर साल मिलने वाले ₹6,000 (₹2,000 की 3 किस्तें) का लाभ उठा सकते हैं.

पीएम किसान योजना की पात्रता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई के नाम 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. इससे कम आकार की जमीन के मालिक किसान भी आवेदन कर सकते हैं.

जमीन का मालिकाना हक: खेती की जमीन का सरकारी रिकॉर्ड (जमाबंदी/खतौनी) में किसान का नाम होना चाहिए. यदि जमीन पूर्वजों के नाम पर है तो कानूनी उत्तराधिकार के तौर पर नामांकरण के बात ही लाभ मिल सकता है. एक किसान परिवार का एक ही सदस्य योजना का लाभ ले सकता है यानी पति, पत्नि और बच्चों में से सिर्फ एक. केंद्र या राज्य सरकार के सरकारी रिकॉर्ड में जमीन आवेदक के नाम पर होनी चाहिए.

ई-केवाईसी: आवेदन के लिए आपको ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आधार कार्ड को अपने बैंक खाते और ज़मीन के रिकॉर्ड से लिंक करना भी अनिवार्य है.

कौन-से किसान भाई कर सकते हैं आवेदन?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना विशेषतौर पर देश के छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए चलाई गई ताकि वो अपनी कृषि भूमि के छोटे से टुकड़े पर खेती भी कर सकें और सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता से अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें. इससे यह होगा कि फसलों की पैदावार ठीक-ठाक होगी. खेती के कामों में रुकावट नहीं आएगी पैसों की आवश्यकता के लिए गैर सरकारी कर्जदारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

कौन-से किसान नहीं ले सकते पीएम किसान योजना का लाभ?

पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक, जो भी किसान, सम्मान निधि की किस्तों का लाभ लेना चाहते हैं उनके नाम खेती योग्य जमीन (खेती की जमीन के कागजात) होनी चाहिए.

बेशक आपके नाम खेती की जमीन हो लेकिन आप सरकारी कर्मचारी हैं, इनकम टैक्स देते हैं, डॉक्टर/इंजीनियर/वकील/चार्टेड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट हैं. परिवार के सदस्य के पास सरकारी नौकरी है, परिवार का कोई सदस्य सरकार के तहत आने वाले मंत्रालयों में कार्यरत है, हर महीने 10,000 ये अधिक पेंशन आती है.

आप या आपके घर का कोई सदस्य संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारकपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष या सेवानिवृत्त अधिकारी हैं तो भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते.

पीएम किसान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड

जमीन के दस्तावेज (खसरा नंबर या जमाबंदी की कॉपी)

बैंक खाता पासबुक (जो आधार से लिंक और DBT चालू हो)

आधार से लिंक मोबाइल नंबर (OTP वेरिफिकेशन के लिए)

पासपोर्ट साइज फोटो

नाम, आयु, लिंग और कैटेगरी (SC/ST)

नए किसान ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Step-by-Step)

केंद्र और राज्य सरकारों ने नए किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल को बेहद सरल बना दिया है. आप चाहें पीएम किसान के ऑफिशियल ऐप्लीकेशन पर जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या अपने मोबाइल या कंप्यूटर से नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं-

स्टेप-1

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in को ओपन कर लें.

स्टेप-2

होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें. ‘Farmers Corner’ सेक्शन में जाएं. ‘New Farmer Registration’ के विकल्प पर क्लिक करें.

स्टेप-3

अपनी सुविधा के मुताबिक ग्रामीण या शहरी किसान रजिस्ट्रेशन चुनें. अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें. अपने राज्य का चयन कर कैप्चा कोड भरें. फिर ‘Get OTP’ पर क्लिक करें.

स्टेप-4

मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा. यहां अपना नाम,आयु, लिंग और कैटेगरी समेत व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें. बैंक खाते की डिटेल्स और अपनी जमीन की डिटेल बिल्कुल सही-सही भरें. आखिर में पूरी ऐप्लीकेशन का रीव्यू कर लें.

स्टेप 5

अपनी जमीन के कागजात को PDF फॉर्मेट में अपलोड करें. सेल्फ-डिक्लेरेशन को टिक करके फॉर्म को ‘Save/Submit’ कर दें. आपका आवेदन राज्य सरकार के पास वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा.

यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में आसमर्थ हैं तो स्थानीय राजस्व या ब्लॉक कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. आप जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) के जरिए भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर सकते हैं

आखिर में होगा किसान का वेरिफिकेशन

अपनी सभी जानकारी और दस्तावेजों को बड़े ही ध्यानपूर्वक अपलोड करें. अगर जानकारी गलत मिलती है या दस्तावेज स्पष्ट नहीं मिलते तो वेरिफिकेशन ऑफिसर आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं. इसके बाद आपको दोबारा सही करने का अवसर नहीं मिलता. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, क्षेत्रीय कृषि विभाग के दफ्तर या जिले के उप-कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

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