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PM Kisan 23rd installment: पीएम किसान की 20वीं किस्त आज! जानिए कितने बजे खाते में आएंगे ₹2,000? तुरंत नोट करें टाइम

PM Kisan 23rd installment: 23वीं किस्त का इंतज़ार खत्म हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) स्कीम के तहत अगली किस्त 20 जून, 2026 को योग्य किसानों के अकाउंट में जारी की जाएगी.

By: Preeti Rajput | Published: June 20, 2026 9:23:27 AM IST

पीएम किसान की 20वीं किस्त आज! जानिए कितने बजे खाते में आएंगे ₹2,000?
पीएम किसान की 20वीं किस्त आज! जानिए कितने बजे खाते में आएंगे ₹2,000?


PM Kisan 23rd installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को देश किसानों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है. बंगाल में एतिहासिक जीत हासिल करने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा. आज दोपहर से ही लाभ पाने वाले किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे. बता दें कि, ये पीएम किसान निधि की 23वीं किस्‍त होगी. सभी किसानों के खाते में 2 हजार रुपये डाले जाएंगे 

कितने बजे आएगा योजना का पैसा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में जनता को संबोधित करने वाले हैं. उसके बाद योजना का पैसा आना शुरू हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक, आज शाम तक सभी के खातों में पीएम किसान योजना का पैसा आना शुरू हो जाएघा. सरकार ने सीएससी को इस काम में मदद करने के आदेश दिए हैं. ताकी किसानों को किस्त के पैसे समय पर मिल जाएं. 

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क्या है PM किसान स्कीम?

PM किसान स्कीम के तहत, एलिजिबल किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, जो सालाना 6,000 रुपये होते हैं. यह पैसा हर साल तीन इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, जो बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है.

किन किसानों को मिलता है लाभ 

PM-किसान की 23वीं इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल होने के लिए, एक व्यक्ति को नीचे दी गई शर्तें पूरी करनी होंगी: भारतीय नागरिक, खेती की ज़मीन का मालिक, छोटा या मार्जिनल किसान, रिटायर्ड व्यक्ति न हो जिसे हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलती हो, इनकम टैक्स फाइल न किया हो और इंस्टीट्यूशनल लैंडहोल्डर न हो.

बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करें?

  •  ऑफिशियल वेबसाइट — https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.
  •  अब, पेज के दाईं ओर ‘Know Your Status’ टैब पर क्लिक करें.
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और Captcha Code भरें, और ‘Get Data’ ऑप्शन चुनें. 
  •  आपका बेनिफिशियरी स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा.

Tags: PM Kisan 23rd installmentPM Kisan samman nidhi
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