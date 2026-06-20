PM Kisan 23rd installment: पीएम किसान की 20वीं किस्त आज! जानिए कितने बजे खाते में आएंगे ₹2,000? तुरंत नोट करें टाइम

PM Kisan 23rd installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को देश किसानों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है. बंगाल में एतिहासिक जीत हासिल करने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा. आज दोपहर से ही लाभ पाने वाले किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे. बता दें कि, ये पीएम किसान निधि की 23वीं किस्‍त होगी. सभी किसानों के खाते में 2 हजार रुपये डाले जाएंगे

कितने बजे आएगा योजना का पैसा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में जनता को संबोधित करने वाले हैं. उसके बाद योजना का पैसा आना शुरू हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक, आज शाम तक सभी के खातों में पीएम किसान योजना का पैसा आना शुरू हो जाएघा. सरकार ने सीएससी को इस काम में मदद करने के आदेश दिए हैं. ताकी किसानों को किस्त के पैसे समय पर मिल जाएं.

क्या है PM किसान स्कीम?

PM किसान स्कीम के तहत, एलिजिबल किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, जो सालाना 6,000 रुपये होते हैं. यह पैसा हर साल तीन इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, जो बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है.

किन किसानों को मिलता है लाभ

PM-किसान की 23वीं इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल होने के लिए, एक व्यक्ति को नीचे दी गई शर्तें पूरी करनी होंगी: भारतीय नागरिक, खेती की ज़मीन का मालिक, छोटा या मार्जिनल किसान, रिटायर्ड व्यक्ति न हो जिसे हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलती हो, इनकम टैक्स फाइल न किया हो और इंस्टीट्यूशनल लैंडहोल्डर न हो.

बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करें?