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PM Kisan Yojana: जुलाई में आ सकती है 23वीं किस्त, जानें किसे मिलेंगे 2000 रुपये और किसका कटेगा नाम?

PM किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. पर क्या आपका नाम लिस्ट में है? 2,000 रुपये पाने के लिए तुरंत चेक करें ये जरूरी नियम...

By: Shivani Singh | Published: June 13, 2026 2:15:03 PM IST

2,000 रुपये पाने के लिए तुरंत चेक करें ये जरूरी नियम...(PM Kisan Yojana)
2,000 रुपये पाने के लिए तुरंत चेक करें ये जरूरी नियम...(PM Kisan Yojana)


केंद्र सरकार समाज के अलग-अलग वर्गों को मदद देने के लिए कई फ़ायदेमंद और कल्याणकारी योजनाएँ चला रही है. ऐसी ही एक योजना है ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’. इस योजना के तहत, किसानों को साल में तीन बार 2,000 रुपये मिलते हैं. योजना की 23वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है; क्या आपको पता है कि आप इसे पाने के लिए योग्य हैं या नहीं? आइए जानते हैं…

23वीं किस्त का फ़ायदा किसे मिलेगा और किसे नहीं?

जो किसान इस योजना के तहत योग्य हैं और रजिस्टर्ड हैं, उन्हें किस्त का फ़ायदा मिलता है. हालाँकि, अगर अयोग्य लोग गलत तरीके से इस योजना के लिए अप्लाई करते हैं. तो विभाग समय-समय पर ऐसे लोगों की पहचान करता है, योजना से उनके नाम हटाता है और उन्हें किस्त का फ़ायदा पाने वालों की सूची से बाहर कर देता है.

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इसके अलावा, जो किसान रजिस्ट्रेशन के बाद योजना के लिए ज़रूरी सभी औपचारिकताएँ पूरी करते हैं, उन्हें किस्त का फ़ायदा मिलता है. उदाहरण के लिए, किसानों को e-KYC और ज़मीन का वेरिफिकेशन पूरा करना होता है. इसी तरह, आधार लिंक करना भी ज़रूरी है. अगर आप इन ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो आप किस्त का फ़ायदा उठा सकते हैं.

23वीं किस्त कब जारी होगी?

PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी होने के लिए जुलाई का समय संभावित माना जा रहा है. उम्मीद है कि किस्त जुलाई में जारी की जा सकती है. हालाँकि, अभी तक तारीख के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

असल में, PM किसान योजना की हर किस्त लगभग चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. उदाहरण के लिए, पिछली किस्तें जारी की गई थीं, जिनमें 22वीं किस्त मार्च में जारी हुई थी. इस शेड्यूल के आधार पर, पिछली किस्त के बाद चार महीने का अंतर जून में खत्म हो रहा है यानी इसी महीने में. इसलिए, माना जा रहा है कि 23वीं किस्त जुलाई में जारी की जा सकती है.

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