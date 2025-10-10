इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan की 21वीं किस्त, जानें क्या है पीछे की वजह

PM Kisan 21st Installment: कई राज्यों के 27 लाख किसानों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपये मिल चुके हैं वहीं कुछ किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. यह इंतज़ार आखिरकार खत्म होगा क्योंकि दिवाली या उससे पहले सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में पैसा आ जाएगा. हालांकि यह अनुमान है कि कुछ किसान 20 अक्टूबर 2025 तक भुगतान से चूक जाएंगे. हालांकि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के आधिकारिक तारीख का एलान अभी तक नहीं हुआ है.

किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे?

जिन किसानों ने E-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है या अपने आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं किया है और भूमि सत्यापन पूरा नहीं किया है उन्हें पीएम किसान की 21वीं किस्त नहीं मिलेगी. गलत बैंकिंग विवरण वाले किसान भी भुगतान से चूक सकते हैं या भुगतान में देरी का सामना कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में सुनिश्चित करें कि सभी कदम समय पर पूरे हों.

बिहार चुनाव के तारिखों का एलान हो गया है. चुनाव दो चरणों 6 और 11 नवंबर को कराए जाएंगे. वहीं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. ऐसे में सरकार जल्द ही 21वीं किस्त जारी कर देगी.

कैसे चेक करें 21वीं किस्त का स्टेटस(Steps To Check PM KISAN 21st Installment Status) ?

pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं

‘किसान कॉर्नर’ पर जाएँ

‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ पर क्लिक करें

आधार या पंजीकरण संख्या जैसी जानकारी दर्ज करें

अब आप ‘लाभार्थी सूची’ में अपने गां व की सूची देख सकते हैं।

ई-केवाईसी पूरा करने के चरण

किसान पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर अपने आधार नंबर और ओटीपी का उपयोग करके ऑनलाइन अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं. वैकल्पिक रूप से वे बायोमेट्रिक्स सत्यापन के लिए अपने नज़दीकी सीएससी केंद्रों या बैंकों में भी जा सकते हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता

सभी भूमिधारक किसान परिवार जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है. इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं.