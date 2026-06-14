PM Kisan Maandhan Yojana: 60 की उम्र के बाद हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये, ऐसे कराएं फ्री रजिस्ट्रेशन!

PM Kisan maandhan yojana: खेती-बाड़ी में जीवन भर की कड़ी मेहनत के बाद, छोटे और सीमांत किसान अक्सर बुढ़ापे में अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं. इस चिंता को दूर करने और देश का पेट भरने वाले किसानों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना’ नाम की एक बेहतरीन और बहुत सफल योजना चलाती है. यह योजना उन छोटे किसानों के लिए एक मज़बूत सहारे जैसे चलने के लिए एक मज़बूत लाठी का काम करती है, जिनके पास आजीविका का कोई दूसरा बड़ा साधन नहीं है.

किन किसानों को फ़ायदा होगा?

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना मुख्य रूप से देश भर के उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है जिनके पास कुल मिलाकर 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य ज़मीन है. सरकार ने इस योजना में शामिल होने के लिए उम्र सीमा 18 से 40 साल तय की है; असल में, आप जितनी जल्दी इसमें शामिल होंगे, ज़रूरी निवेश करना उतना ही आसान होगा.

मासिक पेंशन की रकम

इस योजना के तहत, 60 साल की उम्र होने पर सरकार सीधे आपके बैंक खाते में ₹3,000 की निश्चित मासिक पेंशन भेजेगी. यह सालाना कुल 36,000 होता है. यह रकम बुढ़ापे में इलाज के खर्च और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा सहारा साबित होती है. एक और खास बात यह है कि किसान की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर, उनके जीवनसाथी को मूल पेंशन का 50% यानी ₹1,500 प्रति माह पारिवारिक पेंशन के तौर पर मिलता है.

बहुत कम प्रीमियम की ज़रूरत

इस पेंशन योजना का आर्थिक ढांचा पूरी तरह पारदर्शी है और इसे किसानों के बजट को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस योजना के तहत, आपकी उम्र के हिसाब से ₹55 से ₹200 तक का मासिक प्रीमियम देना होता है. इस योजना की एक अनोखी और खास बात यह है कि केंद्र सरकार किसान द्वारा दिए गए प्रीमियम के बराबर ही रकम उनके पेंशन फंड में जमा करती है. इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान और डिजिटल है.

आवेदन की प्रक्रिया

आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर अपना आधार कार्ड, खतौनी (ज़मीन के रिकॉर्ड) और बैंक पासबुक देकर मुफ़्त में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके अलावा, जो किसान पहले से ही PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, उनके पास यह विकल्प है कि वे प्रीमियम की रकम सीधे अपनी मिलने वाली किश्तों से कटवा सकते हैं, जिससे उन्हें अलग से पैसे देने की परेशानी नहीं होगी.