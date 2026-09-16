PM Kisan Maandhan Yojana: 55 रुपये महीने से शुरू करें निवेश, बुढ़ापे में मिलेगी इतनी पेंशन, जानें स्कीम की पूरी डिटेल

PM Kisan Maandhan Yojana: अक्सर बढ़ती उम्र में लोगों को इनकम की चिंता होने लगती है. दरअसल, बुढ़ापे में पेंशन नहीं मिलने वाले लोगों को दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है. किसानों के साथ आमदनी की चिंता ज्यादा रहती है. किसान आज जो कमा रहा है जरूरी नहीं कि वह 60 साल की उम्र में भी उतने ही पैसे कमाए. इसलिए किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई है, जिससे उनके बुढ़ापे में भी इनकम मिलेगी.

PM Kisan Maandhan Yojana क ऐसी योजना है, जिसमें 18 साल की उम्र से जुड़ने पर किसान को 55 रुपये प्रति माह योगदान देना होगा और सरकार भी इसमें 55 रुपये का बराबर योगदान करती है. इस योजना के तहत आगे चलकर बुढ़ापे में किसानों को पेंशन के रूप में कुछ राशि मिलेगी. चलिए विस्तार से जानते हैं योजना के बारे में.

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को साल 2019 में शुरू किया गया था. योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग करता है. इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है. इसके तहत पात्र किसान को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है. योजना के तहत आपको मात्र हर महीने 55 रुपये ही निवेश करना होगा. पीएम किसान मानधन योजना में जुड़कर किसान अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं. 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी किसान इस योजना से जुड़ सकता है.

क्या 55 रुपये देने से मिलेंगे 3000 रुपये?

देखा जाए तो इस योजना के तहत यह देखा जाता है कि किसान किस उम्र में योजना से जुड़ रहा है. अगर कोई किसान 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ता है तो उसे 55 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे. ऐसा करने पर सरकार भी 55 रुपये जमा करेगी. इस तरह पेंशन फंड में हर महीने कुल 110 रुपये जाएंगे. किसान को यह योगदान 60 साल की उम्र तक करना होता है, जिसके बाद उसे 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं.

कैसे करें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का आवेदन?