PM Kisan 24th Installment Kab Aayega: क्या दिवाली से पहले किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा? जानें कब खाते में आएगी 2000 की रकम

PM Kisan 24th Installment Kab Aayega: केंद्र सरकार जल्द ही किसानों को खुशखबरी दे सकती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के तहत किसानों के बैंक खातों में 2,000 आने की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने के अंत तक किसानों के खातों में यह राशि जमा हो सकती है. दशहरा के मौके पर 17 या 18 अक्टूबर को पैसे आने की चर्चा भी हो रही है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. केंद्र सरकार ने साल 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन किस्तों में, यानी हर चार महीने में ₹2,000 के हिसाब से दी जाती है. अब तक इस योजना की 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. इनके जरिए किसानों को कुल 46,000 की सहायता मिल चुकी है. इस पैसे से किसानों को बीज, खाद और खेती से जुड़े दूसरे खर्चों में मदद मिलती है. देशभर के करोड़ों किसान अब 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.

एक जरूरी काम नहीं किया तो अटक सकते हैं पैसे?

अगर आप भी पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी काम पूरे कर लें. किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करनी होगी. इसके साथ ही फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी किसान पंजीकरण भी जरूरी हो सकता है. अगर ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं हैं, तो किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है. ई-केवाईसी पूरी करने के लिए किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी जन सेवा केंद्र की मदद ले सकते हैं. वहीं, फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए अपने स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी जरूरी जानकारी और दस्तावेज पूरे कर लें, ताकि योजना का लाभ मिलने में कोई परेशानी न हो.

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PM Kisan: क्या सालाना ₹6,000 की जगह ₹12,000 मिलेंगे?

पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली ₹6,000 की सालाना सहायता को बढ़ाकर ₹12,000 करने की मांग लंबे समय से उठ रही है. किसान संगठनों का कहना है कि खाद, बीज और मजदूरी का खर्च बढ़ने के कारण मौजूदा राशि पर्याप्त नहीं है. किसानों को उम्मीद थी कि सरकार बजट में इस राशि को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.