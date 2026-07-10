प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24वीं किस्त: इन किसानों को नहीं मिलेंगे 6000 रुपये! कहीं आपकी ये गलतियां तो नहीं बनेंगी रोड़ा?

देशभर के करोड़ों किसान इस वक्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में जब 23वीं किस्त जारी की गई थी, तो सरकार ने 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे. लेकिन इसके बावजूद लाखों किसान ऐसे थे, जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा.

इसकी वजह कोई सरकारी बजट की कमी नहीं, बल्कि आधार, ई-केवाईसी (e-KYC), बैंक अकाउंट या लैंड सीडिंग (भूमि सत्यापन) जैसी तकनीकी कमियां थीं. इसके अलावा कई ऐसे किसान भी हैं जो योग्य होने के बाद भी अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के समय पर आ जाए, तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं कि किस्त अटकने की वजहें क्या हैं और इसका समाधान कैसे किया जाए.

इन गलतियों की वजह से रुक जाता है किस्त का पैसा

कृषि मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ज्यादातर किसानों का पैसा डिजिटल रिकॉर्ड में गड़बड़ी या मिसमैच होने की वजह से रुकता है. इसलिए अपने स्टेटस में इन 4 चीजों को तुरंत चेक कर लें…

ई-केवाईसी (e-KYC) का अधूरा होना

सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने फेस ऑथेंटिकेशन या मोबाइल ओटीपी के जरिए अपनी केवाईसी पूरी नहीं की है, तो सिस्टम आपकी किस्त पर रोक लगा देता है.

‘फार्मर आईडी’ (Farmer ID) का न होना

उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश में अब इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो ‘किसान रजिस्ट्री’ पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं. अगर आपके पास 12 अंकों की फार्मर आईडी नहीं है, तो आने वाली किस्तें रोकी जा सकती हैं.

बैंक खाते का डीबीटी (DBT) से लिंक न होना

पीएम किसान का पैसा सामान्य बैंक ट्रांसफर की तरह नहीं, बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजा जाता है. इसके लिए आपके बैंक खाते का आपके आधार से लिंक (Aadhaar Seeding) होना बेहद जरूरी है.

जमीन का सत्यापन (Land Verification) न होना

आपकी खेती की जमीन (खसरा-खतौनी) का रिकॉर्ड आपके डिजिटल किसान प्रोफाइल से जुड़ा होना चाहिए. अगर लेखपाल या राजस्व विभाग के पोर्टल पर लैंड वेरिफिकेशन का स्टेटस ‘No’ दिख रहा है, तो आपकी किस्त अटक जाएगी.

अटकी हुई किस्त पाने का सबसे आसान तरीका

अगर आपकी कोई किस्त रुक गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपने मोबाइल से इस गलती को सुधार सकते हैं. जैसे ही यह समस्या ठीक होगी, रुका हुआ पैसा अगली किस्त के साथ जुड़कर (यानी 2,000 + 2,000 = 4,000 रुपये) आपके खाते में आ जाएगा.

ऑनलाइन ई-केवाईसी ऐसे करें: पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. दाईं तरफ दिए गए ‘e-KYC’ विकल्प पर क्लिक करें. अपना आधार नंबर डालें और मोबाइल पर आए ओटीपी (OTP) को सबमिट कर दें. आपकी केवाईसी पूरी हो जाएगी. यह काम आप ‘PM-Kisan Mobile App’ डाउनलोड करके फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा दिखाकर) के जरिए भी कर सकते हैं.

बैंक खाते को डीबीटी से जोड़ें: अपनी बैंक शाखा (Branch) में जाएं और वहां ‘DBT/NPCI मैपिंग’ का फॉर्म भरकर जमा कर दें. बैंक कर्मचारी आपके खाते को सरकार के डीबीटी सर्वर से लिंक कर देंगे.

जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट कराएं: अगर पोर्टल पर ‘Land Seeding’ के आगे ‘No’ लिखा है, तो अपनी जमीन की खतौनी की एक कॉपी लेकर अपने इलाके के लेखपाल (राजस्व अधिकारी) से मिलें. वे आपके दस्तावेजों की जांच करके पोर्टल पर स्टेटस को ‘Yes’ कर देंगे.

नए किसान इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं?

पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार का एक कड़ा नियम है. इस योजना का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिल सकता है, जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन 1 फरवरी 2019 से पहले ट्रांसफर हो चुकी थी. अगर जमीन इस तारीख के बाद नाम पर हुई है, तो लाभ केवल तभी मिलेगा जब जमीन पिता या पति की मृत्यु के बाद विरासत के रूप में मिली हो. नई खरीदी गई जमीन पर तुरंत इस योजना का लाभ नहीं मिलता.

अगर आप इस पात्रता को पूरा करते हैं और आपके पास खेती योग्य जमीन है, तो आप नीचे दिए गए तरीके से नए लाभार्थी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं: