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PM Kisan 23rd Installment Update: 2000 रुपये बैंक खाते में पाने के लिए तुरंत कर लें ये जरूरी काम, वरना लटक जाएगा पैसा

PM Kisan 23rd Installment Update: पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी और बैंक खाता डीबीटी सत्यापन समय रहते पूरा करना होगा, वरना पैसा लटक सकता है.

By: JP Yadav | Published: May 20, 2026 7:23:41 PM IST

pm kisan 23rd installment: ₹2000 खाते में पाने के लिए तुरंत कर लें ये जरूरी काम
pm kisan 23rd installment: ₹2000 खाते में पाने के लिए तुरंत कर लें ये जरूरी काम


PM Kisan 23rd Installment: देश के मध्य वर्गीय और छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई है, इसके तहत प्रत्येक किसान को 2000 रुपये प्रदान किए जाते हैं. यह राशि हर 4 महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर (DBT) की जाती है. इस तरह पात्र किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से की गई थी.  

अगर आप भी पात्र किसान हैं और अगली किस्त के रूप में अपने खाते में 2000 रुपये चाहते हैं तो पीएम किसान योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है.  पीएम किसान योजना की अगली किस्त 23वीं किस्त पाने के लिए पात्र किसानों को ई-केवाईसी और बैंक खाता डीबीटी सत्यापन समय रहते करना होगा.  अगर आपने भी सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कुछ अनिवार्य प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया, तो 2000 रुपये की रकम रुक जाएगी. 

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ई-केवाईसी (e-KYC) है अनिवार्य

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ पाने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए ई-केवाईसी, पहचान पत्र लिंकिंग और बैंक खातों का शत-प्रतिशत सत्यापन होने बेहद जरूरी है. इसकी अनदेखी या लापरवाही करने पर बिना किसी पूर्व सूचना 2000 रुपये की किस्त रोक दी जाएगी. 

कैसे करें  ई-केवाईसी (e-KYC) 

  •  ई-केवाईसी (e-KYC) पात्र किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं. 
     
  • किसानों को सबसे पहले पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
  • होमपेज पर दिए गए ‘फार्मर्स कॉर्नर’ सेक्शन के भीतर ‘ई-केवाईसी’ के विशिष्ट विकल्प चुनना होगा.
  •  पात्र किसान को अपनी पहचान संबंधी संख्या दर्ज करनी होगी.
  •  पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक सुरक्षा ओटीपी (OTP) आएगा. 
  • ओटीपी को पोर्टल पर दर्ज करते ही सत्यापन की डिजिटल प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. 

इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से इस काम को आसानी से करा सकते हैं.

Tags: PM Kisan
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