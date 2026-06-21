PM Kisan 23rd Installment: PM किसान की किस्त अटक गई? जानिए क्या है वजह और कैसे मिलेगी 2000 की रकम

PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 20 जून को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त जारी की. इस नई किस्त के तहत, देश भर के 9.44 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए ₹18,880 करोड़ से ज़्यादा की राशि सीधे भेजी गई है. PM किसान योजना के तहत, पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद तीन बराबर किस्तों में (हर किस्त ₹2,000 की) दी जाती है. यह राशि हर चार महीने में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है. PM किसान की 23वीं किस्त न मिलने के कई कारण हो सकते हैं. आम कारण ये हैं: अधूरा e-KYC, ज़मीन के रिकॉर्ड का वेरिफ़ाई न होना, और एप्लीकेशन में गलत पर्सनल या बैंक जानकारी होना.

PM किसान की 23वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?

1. PM-किसान वेबसाइट पर किस्त का स्टेटस चेक करें

आधिकारिक PM-किसान पोर्टल आपके पेमेंट स्टेटस की रियल-टाइम जानकारी देता है.

आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर ‘Know Your Status’ पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर, PM-किसान ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें.

कैप्चा डालें और ‘Get Status’ पर क्लिक करें.

आप देख पाएंगे कि 23वीं किस्त क्रेडिट हुई है या नहीं, ट्रांसफर की तारीख और अपना बेनिफिशियरी स्टेटस भी देख पाएंगे.

2. PM-किसान मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें

जो किसान मोबाइल से जानकारी लेना पसंद करते हैं, वे आधिकारिक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Google Play Store से PM-KISAN मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें.

ऐप खोलें और “Beneficiary Status” चुनें.

अपना आधार या मोबाइल नंबर डालें.

ऐप पहले क्रेडिट हुई सभी किस्तों का स्टेटस दिखाएगा, जिसमें सबसे नई किस्त भी शामिल होगी.

3. अपना बैंक अकाउंट या SMS अलर्ट चेक करें

किस्त सीधे आपके उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है जो PM-किसान से जुड़ा हुआ है. आमतौर पर किसानों को पैसे जमा होने की पुष्टि के लिए बैंक से SMS मिलता है.

अगर आपको SMS नहीं मिला है, तो:

अपने बैंक की नज़दीकी शाखा में जाएँ

अपनी पासबुक अपडेट करवाएँ

या मोबाइल बैंकिंग / माइक्रो ATM / AePS सेवाओं के ज़रिए अपने आधार से जुड़े फ़िंगरप्रिंट स्कैन से अपना बैलेंस चेक करें.

अगर आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो क्या करें

मदद पाने और कारण जानने के लिए आप PM-KISAN हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 (टोल-फ़्री) पर कॉल कर सकते हैं. आप e-KYC और एप्लीकेशन अपडेट में मदद के लिए अपने नज़दीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) भी जा सकते हैं. इसके बाद, CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें. हर शिकायत के लिए 50 रुपये का शुल्क लगता है.

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