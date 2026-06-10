PM Kisan Yojana: क्या सच में 18 जून को आएंगे 2,000 रुपये? यहां जानें वायरल खबर का पूरा सच!

देश भर के लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने 13 मार्च, 2026 को इस योजना की 22वीं किस्त जारी की थी और पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये ट्रांसफर किए थे.

अब लगभग तीन महीने बीत चुके हैं और किसानों के बीच 23वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है. खासकर, सोशल मीडिया और WhatsApp पर 18 जून को किस्त जारी होने का दावा तेज़ी से फैल रहा है. कई किसान यह जानना चाहते हैं कि क्या 2,000 रुपये की अगली किस्त सच में 18 जून को उनके खातों में आएगी या यह सिर्फ़ एक अफ़वाह है. आइए, इस स्थिति की पूरी जानकारी समझते हैं.

18 जून की तारीख के पीछे की सच्चाई क्या है?

आसान शब्दों में कहें तो, न तो केंद्र सरकार और न ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी तक 23वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित की है. इसलिए, 18 जून को किस्त आने की खबर को पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता. इस तारीख के वायरल होने के पीछे एक खास ऐतिहासिक वजह है. 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को ही PM-Kisan योजना की 17वीं किस्त जारी की थी. उस समय, देश भर के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में कुल 20,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर की गई थी.

पिछली बार की इसी तारीख के आधार पर लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सरकार इस बार भी 18 जून को ही पैसे जारी कर सकती है. हालाँकि, जब तक सरकार की तरफ़ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक यह सिर्फ़ एक अंदाज़ा ही है.

PM-Kisan की किस्तें कब जारी की जाती हैं?

PM-Kisan योजना के तहत, पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में दी जाती है, जिनके बीच चार महीने का अंतर होता है. सरकार इन किस्तों को जारी करने के लिए एक तय पैटर्न का पालन करती है. पहली किस्त: अप्रैल और जुलाई के बीच (23वीं किस्त इसी समय-सीमा में आनी है) दूसरी किस्त: अगस्त और नवंबर के बीच, तीसरी किस्त: दिसंबर और मार्च के बीच (22वीं किस्त 13 मार्च को जारी की गई थी). इस समय-सीमा के आधार पर, उम्मीद है कि 23वीं किस्त जून के आखिर या जुलाई 2026 की शुरुआत में कभी भी जारी की जा सकती है.