PM Kisan 22nd Installment: अगर नहीं किया ये काम तो खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपए, जानें कब मिलने वाला है किसानों को 22वीं किस्त का तोहफा

PM Kisan 22nd Installment: देशभर के किसान काफी लंबे समय से और बेसब्री 22वी क़िस्त का इंतज़ार कर रहे हैं. वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, 2026 की पहली किस्त और स्कीम की अगली किस्त अब कभी भी जारी की जा सकती है. वहीं अब उम्मीद है कि सरकार फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरुआत में लाखों किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देगी.

जानें कब आएगी 22वीं किस्त?

आपकी जानकारी के मुताबिक स्कीम के कैलेंडर के मुताबिक, हर 120 दिन (4 महीने) में ₹2,000 की रकम दी जाती है. ऐसा इसलिए ताकिआखिरी मदद नवंबर 2025 में मिली थी, इसलिए टेक्निकली अगली किस्त का समय निकल चुका है. लेकिन, फाइनल डेट अभी फाइनल नहीं हुई है.

इन दो गलतियों को करने से बसगेब

अगर आप किसान हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा बिना देरी के आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए, तो इन दो चीजों को तुरंत चेक कर लें

अगर पोर्टल पर आपका KYC पेंडिंग है, तो लिस्ट में नाम होने के बावजूद पैसा अटका रहेगा. आप यह काम फोन करके या CSC सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं.

पैसा सीधे आधार के ज़रिए भेजा जाता है, इसलिए चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं.

किन लोगों को नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा

सरकार ने कुछ कैटेगरी के लोगों को इस ₹6,000 टैक्स बेनिफिट से बाहर रखा है:

जो लोग इनकम टैक्स देते हैं.

डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, और सरकारी पदों पर बैठे लोग.

जिनकी खेती की ज़मीन किसी ऑर्गनाइज़ेशन या कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है.

9 करोड़ किसान इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

फरवरी 2019 में शुरू हुई इस स्कीम का मकसद छोटे किसानों को खाद और बीज खरीदने में मदद करना है. अब तक 21 किस्तें दी जा चुकी हैं, और अब 22वीं किस्त से देश भर के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सीधे फ़ायदा मिलने वाला है.