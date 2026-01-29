Home > व्यापार > PM Kisan Update: 22वीं किस्त की तारीख और ₹8,000 बढ़ोतरी पर सस्पेंस, यहां समझें

PM Kisan 22nd Installment Date: पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन बराबर किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 29, 2026 6:49:54 PM IST

PM Kisan 22 Kist Kab Ayegi: केंद्रीय बजट 2026 से पहले किसानों की उम्मीदें इस बार काफी बढ़ी हुई हैं. बढ़ती महंगाई, खेती की लगातार बढ़ती लागत और ग्रामीण इलाकों में आय के दबाव के बीच किसानों की निगाहें सरकार के अगले फैसलों पर टिकी हैं. खासतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि क्या इस बार बजट में किसानों को मिलने वाली सालाना सहायता राशि में इजाफा किया जाएगा.
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार मौजूदा 6,000 रुपये की जगह इसे बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना कर सकती है.

किसानों को हर साल मिलती है 6,000 रुपये की आर्थिक मदद

फिलहाल पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन बराबर किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होती है. यह योजना दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना है. अब तक करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए होती है.

योजना की राशि बढ़ाने की हो रही मांग

हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि 6,000 रुपये की यह राशि अब पर्याप्त नहीं रह गई है. बीते कुछ वर्षों में खेती से जुड़ी लागत में तेज बढ़ोतरी हुई है. बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली, सिंचाई और कृषि मशीनरी जैसी जरूरी चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं. ऐसे में छोटे और सीमांत किसानों के लिए साल भर की खेती के खर्च में 6,000 रुपये की सहायता सीमित असर ही डाल पाती है. इसी वजह से बजट 2026 में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है.

राशि बढ़ने के बाद क्या होगा?

अगर सरकार इस योजना के तहत दी जाने वाली रकम में बढ़ोतरी करती है, तो इसका असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगा. विशेषज्ञों के अनुसार, किसानों की आय में सीधा इजाफा होने से ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ेगी. जब किसानों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, तो गांवों के बाजारों में रौनक आएगी. इससे बीज, खाद, ट्रैक्टर, कृषि उपकरणों के साथ-साथ ग्रामीण व्यापार, छोटे दुकानदारों और स्थानीय उद्योगों को भी फायदा मिल सकता है. इस तरह पीएम किसान में बढ़ोतरी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने का काम कर सकती है.
 
फिलहाल सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या संकेत नहीं दिया गया है. फिर भी बजट 2026 से पहले उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. अगर सरकार इस योजना में बढ़ोतरी का ऐलान करती है, तो यह महंगाई के दौर में किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है और खेती को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाने में मददगार हो सकती है.

