कब आएगी PM Kisan योजना की 21वीं किस्त, जरूर पूरा करें ये काम वरना नहीं मिलेगा लाभ

PM Kisan Yojana: PM किसान योजना की 21वीं किस्त ट्रांसफर होने की तारीख का खुलासा हो गया है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त बुधवार 19 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे ट्रांसफर की जाएगी. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी के बार में पोस्ट किया है. इसका मतलब है कि 2,000 रुपये की अगली किस्त 19 नवंबर को किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह पैसा सीधे 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के किसानों को मिला पैसा

केंद्र सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर के किसानों को 21वीं किश्त पहले ही चुका दी गई है. बाढ़ के कारण वहां के किसानों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी. जिसके बाद केंद्र सरकार ने 8.5 लाख किसानों के अकाउंट में 170 करोड़ रुपए डेल थे. यह पैसा 7 अक्टूबर 2025 को डाला गया था.

ई-केवाईसी अनिवार्य है

PM किसान योजना के योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है उन्हें 21वीं किस्त प्राप्त करने में परेशानी आ सकती है. इस परिस्थिति में नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए. पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी की जाती है. किसान चाहें तो सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक से अपना ई-केवाईसी भी करा सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन चेक करने की प्रक्रिया

1. पीएम किसान पोर्टल Pmkisan.gov.in पर जाएं

2. Farmer सेक्शन में पहुंचकर ‘Status of Self Registered Farmer/CSC Farmers’ पर टैप करें

3. आधार नंबर और कैप्चा भरकर उसे वेरिफाई करें