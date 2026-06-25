अन्नदाताओं की ‘टेंशन’ होगी छू-मंतर! 72 घंटे का ये सीक्रेट फॉर्मूला और फसल का मुआवजा सीधा आपके बैंक खाते में!

PM Fasal Beema Yojana: भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है. देश की लगभग 147 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिए हमारे किसान भाई फसलें उपजाते हैं. एमएसपी पर बेचते हैं और अपना घर चलाते हैं. लेकिन कई बार मौसम के बदलते तेवर किसानों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं. बेमौसम बारिश, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों की महीनों के मेहनत को मिट्टी में मिला देती हैं. फसल बर्बाद हो जाती हैं और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है. अन्नदाताओं के इसी दर्द को समझते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 18 फरवरी 2016 को एक नई उम्मीद जगाई, जिसका नाम है— प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY). किसानों का सुरक्षाकवच कही जाने वाली इस योजना के तहत फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को मुआवजा दिया जाता है जो किसानों को काफी हद तक नुकसान से उबारने में हेल्प करता है.

क्या है फसल बीमा योजना?

जैसे हम अपनी गाड़ी या अपनी सेहत का बीमा (Insurance) करवाते हैं ताकि मुसीबत के समय जेब पर भारी बोझ न पड़े, ठीक वैसे ही यह योजना फसलों का बीमा करती है. अगर प्राकृतिक आपदा, बीमारी या कीड़ों की वजह से आपकी फसल खराब होती है, तो सरकार आपको उसका हर्जाना (मुआवजा) देती है. इस योजना के तहत किसानों की रबी और खरीफ सीजन की फसलों को शामिल किया गया है जिसमें किसानों को सिर्फ 2 फीसदी प्रीमियम देना होता है, बाकी का प्रीमियम सरकार अदा करती है. जिससे किसानों पर बोझ भी नहीं बढ़ता और नुकसान की स्थिति में किसानों को सस्ती दरों पर बीमा का क्लेम मिल जाता है.

किन-किन मुसीबतों से बचाती है?

पीएम फसल बीमा योजना के तहत सिर्फ बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं को कवर नहीं कि.या जाता बल्कि यह खेत की तैयारी से लेकर फसल कटने के बाद तक के लिए सुरक्षा प्रदान करता है.

कुदरत का कहर: अलनीनो, ओलावृष्टि, सूखा, जल-भराव, बाढ़, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात या बेमौसम भारी बारिश.

कीड़े और बीमारियां: अगर किसी अज्ञात बीमारी या टिड्डियों जैसे कीटों के हमले से फसल बर्बाद हो जाए.

फसल कटाई के बाद नुकसान: कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए रखी फसल अगले 14 दिनों के भीतर चक्रवात या बेमौसम बारिश से खराब हो जाए तो भी क्लेम मिलेगा.

अलनीनो से सुरक्षा कवर

भारतीय मौसम विभाग की ओर से अलनीनो का अलर्ट जारी कर दिया गया है जिससे बेमौसम बारिश के चलते फसलों में नुकसान की आशंका जताई गई है. चूंकि यह प्रकृति का ही एक बदलाव है इसलिए रोका तो नहीं जा सकता लेकिन किसानों को अलर्ट किया जा सकता है इसलिए लगातार फसल बीमा योजना से जुड़ने की सलाह दी जा रही है ताकि वे नुकसान के लिए क्लेम फाइल कर सकें. अलनीनो के चलते कई बार कीट-बीमारियां पनपने का भी खतरा बना रहता है. ऐसे में फसल बीमा कराने से साहूकार और गांव के जमींदारों के कर्जदार होने से बच सकेंगे.

कितना प्रीमियम देना है?

ज्यादातर किसान इसलिए भी फसल का बीमा नहीं कराते क्योंकि प्रीमियम का बोझ ज्यादा हो जाता है लेकिन PMFBY की सबसे अच्छी बात यही है कि बीमा के प्रीमियम दरों को किफायती रखा गया है ताकि बड़े किसान ही नहीं, छोटी जमीनों वाले किसान भी इसका आसानी से फायदा ले सकें. इस योजना के तहत देश के 27 राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है जहां 18 बीमा कंपनियां, 1.7 लाख बैंक शाखाएं और 44000 कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं दे रहे हैं.

खरीफ की फसल- धान, मक्का जैसी फसलों का बीमा कराने पर कुल रकम का 2% प्रीमियम देना है. रबी की फसल- गेहूं, सरसों जैसी रबी सीजन की फसलों के लिए बीमा प्रीमियम 1.5% रखा गया है. बागवानी फसल- कमर्शियल और बागवानी फसलों का बीमा कराने पर प्रीमियम का 5% रखा गया है, बाकी का योगदान सरकार की तरफ से आता है.

कैसे मिलेगा नुकसान का क्लेम?

यदि आप भी किसान हैं और अपनी फसल के लिए PMFBY के तहत बीमा करवाया है तो क्लेम के लिए आपको 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी से संपर्क करके फसल खराब होने के कारण बताने होंगे. इसके लिए संबंधित बीमा कंपनी द्वारा कस्टमर केयर नंबर भी उपलब्ध कराए जाते हैं. इस मामले में नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या जिला के कृषि अधिकारी से भी संपर्क करके लिखित सूचना दे सकते हैं. क्लेम की शर्त यही है कि फसल में नुकसान बताए गए कारणों से हो और 3 दिन के अंदर बीमा कंपनी को सूचित कर दिया जाए. इस काम में ढ़िलाई बरतने या देर से कॉल करने पर बीमा कंपनियां क्लेम पास करने से इनकार कर देती हैं.

कैसे करवाएं अपनी फसल का बीमा?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सबसे आवश्यक शर्त है कि किसान को फसल बुवाई के 10 दिनों के अंदर ऑफिशियल वेबसाइच pmfby.gov.in पर आवेदन करना होता है. यह काम नजदीकी बैंक, को-ऑपरेटिव सोसायटी या जन सुविधा केंद्र (CSC) के जरिए भी करा सकते हैं. एक बार इंश्योरेंस हो जाए तो फिर प्राकृतिक आपदा या मौसम में अचानक होने वाले बदलावों से फसल खराब होने और भारी नुकसान वहन करने की उतनी चिंता नहीं रहती. PMFBY के तहत PMFBY AIDE मोबाइल ऐप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिस पर घर बैठे आसानी से फसल बीमा करा सकते हैं.

सीधा खाते में आती है क्लेम की रकम

इस साल अलनीनो के लिए अलर्ट जारी किया गया है. यदि फसल का बीमा कराने वाले किसान भाईयों को मौसम के अप्रत्याशित बदलावों से फसल में नुकसान होता है तो वो सबसे पहले 72 घंटे या 3 दिन के अंदर संबंधित बीमा कंपनी को सूचित करेंगे. बीमा कंपनी किसान से संपर्क करेगी, खराब हुई फसल का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी, नुकसान का आकलन किया जाएगा. इसके बाद मुआवजे की रकम सीधा किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

कहां चेक कर सकते हैं फसल बीमा क्लेम?

जैसे ही बीमा कंपनियां आपकी फसल का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेती हैं तो क्लेम पास करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है. ऐसे में आपको सरकारी दफ्तरों या बीमा कंपनी के ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है. आप PMFBY की ऑफिशियल वेबसाइट के Farmers Corner पर Login कर लें. यहां अपनी किसान आईडी और पॉलिसी नंबर दर्ज कराएं. इसके बाद अपने इंश्योरेंस क्लेम का स्टेटस देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- ईरान-इजरायल जंग के बीच औंधे मुंह गिरा सोना: अभी ₹1.45 लाख, साल के अंत में ₹2 लाख पार? अगले 3 महीने बेस्ट, पर ज़रा संभलकर!