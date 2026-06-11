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Plastic vs Paper Currency Notes: प्लास्टिक या पेपर, कौन से नोट को छापने में लगता है ज्यादा पैसा, क्या है दोनों में फर्क?

Plastic vs Paper Currency Notes: भारतीय मुद्रा व्यवस्था आने वाले समय में बदलने वाली है. RBI पेपर नोट की जगह प्लास्टिक नोट लाने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दोनों में फर्क क्या है और कौन सा नोट बनाना महंगा है?

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 11, 2026 5:46:42 PM IST

Plastic vs Paper Currency Notes: प्लास्टिक या पेपर, कौन से नोट को छापने में लगता है ज्यादा पैसा, क्या है दोनों में फर्क?


Plastic vs Paper Currency Notes: आने वाले समय में भारतीय मुद्रा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नकदी प्रबंधन को और ज्यादा सेफ, टिकाऊ  बनाने के लिए कागजी नोटों की जगह पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों को अपनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है. इस विषय पर आरबीआई की कई उच्चस्तरीय बैठकों में चर्चा हो चुकी है और एक्सपर्ट का मानना है कि ये कदम देश की करेंसी को मॉडर्न बनाने की दिशा में जरूरी साबित हो सकती है.

 क्यों बदलने पड़ सकते हैं कागजी नोट?

हाल में इस्तेमाल किए जा रहे अधिकतर भारतीय नोट सूती कागज से बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र सीमित होती है. लगातार उपयोग, नमी, धूल और अन्य कारणों से ये नोट जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे नए नोटों की छपाई पर भारी खर्च करना पड़ता है. बढ़ती नकदी मांग और नोटों के रखरखाव की लागत को देखते हुए आरबीआई ऐसे ऑप्शन तलाश रहा है जो लंबे समय तक टिकाऊ हों और बार-बार छपाई की जरूरत को कम कर सकें.

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 क्या पॉलीमर नोट होंगे बेहतर ऑप्शन?

पॉलीमर नोट दुनिया के कई देशों में पहले से उपयोग किए जा रहे हैं. इन्हें मजबूत प्लास्टिक सब्सट्रेट पर तैयार किया जाता है, जिससे ये नॉर्मल कागजी नोटों की तुलना में कहीं ज्यादा टिकाऊ होते हैं. साथ ही इनमें ज्यादा सेफटी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, जिससे नकली नोटों पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकती है. हालांकि इनकी शुरुआती उत्पादन लागत ज्यादा होती है, लेकिन लंबे समय में इन्हें ज्यादा किफायती माना जाता है.

 आखिर किस नोट की छपाई पड़ती है महंगी?

पॉलीमर नोट vs कागजी नोट: 

1. मटेरियल  पॉलीमर नोट: कपास की जगह पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक से बनते हैं. ज्यादा टिकाऊ और पानी से खराब नहीं होते.
  कागजी नोट: कपास बेस्ड खास कागज से बनते हैं. जल्दी फटते और गंदे होते हैं.

2. सुरक्षा फीचर्स  पॉलीमर नोट: पारदर्शी खिड़की, होलोग्राफिक तत्व, एडवांस सिक्योरिटी लेयर. नकली बनाना बहुत मुश्किल.

  कागजी नोट: वॉटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, माइक्रोप्रिंटिंग. फीचर्स कम और कॉपी करना आसान.

3. लागत  पॉलीमर नोट: छपाई में 2 से 3 गुना ज्यादा खर्च. हर नोट पर करीब ₹2 से ₹6 पड़ते हैं.

  कागजी नोट:  छपाई का खर्च ₹1 से ₹3 प्रति नोट. जैसे ₹100 का नोट छापने में RBI का खर्च ₹1.51 से ₹1.77 आता है.

नतीजा: पॉलीमर नोट महंगे हैं पर ज्यादा चलते हैं और जालसाजी रोकते हैं. कागजी नोट सस्ते हैं पर जल्दी खराब हो जाते हैं.
 

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