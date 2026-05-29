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Polymer Banknotes: किन देशों में किया जाता है प्लास्टिक बैंक नोट का यूज? जानें कागज वाले से क्यों है बेहतर

Polymer Banknotes:पॉलिमर बैंकनोट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर अपनाए गए थे. देश ने इन्हें 1988 में अपनी दो सौवीं सालगिरह पर करेंसी के तौर पर पेश किया था. 1996 तक, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से इन प्लास्टिक नोटों को अपना लिया था.

By: Divyanshi Singh | Published: May 29, 2026 1:39:43 PM IST

किन देशों में किया जाता है प्लास्टिक बैंक नोट का यूज?
किन देशों में किया जाता है प्लास्टिक बैंक नोट का यूज?


Polymer Banknotes: भारत का सेंट्रल बैंक प्लास्टिक बैंक नोट सर्कुलेशन में लाने के प्रपोजल पर विचार कर रहा है.बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि RBI पॉलीमर बैंक नोट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की योजना बना रहा है जिसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है. तो चलिए जानते हैं कि किन-किन देशों में पहले से ही प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल होता है.

पॉलिमर बैंकनोट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर अपनाए गए थे. देश ने इन्हें 1988 में अपनी दो सौवीं सालगिरह पर करेंसी के तौर पर पेश किया था. 1996 तक, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से इन प्लास्टिक नोटों को अपना लिया था. रोमानिया 1999 में पॉलिमर बैंकनोट जारी करने वाला पहला यूरोपियन देश बना. 2003 तक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के नक्शेकदम पर चलते हुए उसने भी पूरी तरह से पॉलिमर करेंसी अपना ली थी.

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आज दस से ज्यादा देश सिर्फ या लगभग सिर्फ पॉलिमर बैंकनोट का इस्तेमाल करते हैं और दर्जनों देशों ने कभी न कभी कम से कम कुछ प्लास्टिक मनी जारी की है.

ज़्यादातर मामलों में पेपर मनी से पॉलिमर बैंकनोट में बदलाव धीरे-धीरे होता है. उदाहरण के लिए 13 सितंबर 2016 को ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने पेपर से पॉलिमर बैंकनोट में बदलाव शुरू किया. £5 पहला जारी किया गया पॉलिमर नोट था. नया पॉलीमर £10 का नोट अगले साल, 14 सितंबर 2017 को जारी किया गया, और £20 का नोट 2020 में चलन में आया.

पॉलिमर नोट लंबे समय तक चलते हैं और जल्दी गंदे नहीं होते. इस तरह का बैंकनोट ज्यादा नमी और ज्यादा तापमान वाले इलाकों के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है.

किन देशों में किया जाता है पॉलिमर बैंकनोट का यूज?

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया पॉलीमर नोट जारी करने वाले पहले देशों में से एक था और इस ट्रेंड को अपनाने वाला भी पहला देश था. पहले बैंकनोट 1988 में जारी किए गए थे. आजकल, सभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर नोट (5, 10, 20, 50, 100 के डिनॉमिनेशन वाले) पॉलीमर से बने होते हैं.

पापुआ न्यू गिनी

पापुआ न्यू गिनी की करेंसी पापुआ न्यू गिनी किना है, और यह देश 1991 से पॉलीमर बैंकनोट जारी कर रहा है. किना के सभी डिनॉमिनेशन (2, 5, 10, 20, 50, और 100) 2008 से पॉलीमर में जारी किए गए हैं. 31 दिसंबर 2014 से बैंक ऑफ़ PNG ने पेपर बैंकनोट लेना बंद कर दिया, और अब वे लीगल टेंडर नहीं हैं.

न्यूज़ीलैंड

न्यूज़ीलैंड ने 1999 से पॉलीमर में न्यूज़ीलैंड डॉलर जारी किया है. न्यूज़ीलैंड के रिज़र्व बैंक ने 2015 में «ब्राइटर मनी» नामक बैंकनोटों का एक नया अंक जारी किया. रिकॉर्ड 20 देशों के लगभग 40 योग्य डिज़ाइनों में से पाँच डॉलर के नोट को 2015 के लिए बैंकनोट ऑफ़ द ईयर नामित किया गया. 5, 10, 20, 50 और 100 डॉलर के नोटों के मूल्यवर्ग हैं, और ये सभी पॉलीमर से बने हैं.

रोमानिया

रोमानिया ने 2005 में मुद्रा पुनर्मूल्यांकन से पहले पॉलीमर मुद्रा जारी की थी. रोमानिया के नेशनल बैंक ने 1999 में पॉलीमर 2000 लेई जारी किया. 2001 से 2004 के दौरान 500,000, और 1 मिलियन ली.

रीडेनॉमिनेशन के बाद, बैंकनोट्स के डिनॉमिनेशन बदल गए (1, 5, 10, 50, 100, और 500 ली), लेकिन नेशनल बैंक ऑफ़ रोमानिया ने पॉलीमर नोट जारी करना जारी रखा.

वियतनाम

स्टेट बैंक ऑफ़ वियतनाम ने 2003 में पेपर मनी जारी करने से मना कर दिया. आजकल स्टेट बैंक ऑफ़ वियतनाम 10,000; 20,000; 50,000; 100, 000; 200,000 और 500 000 वियतनामी डोंग के डिनॉमिनेशन जारी करता है. कम वैल्यू के कुछ छोटे कॉटन पेपर बैंकनोट बचे हैं लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है.

ब्रुनेई

ब्रुनेई ने बार-बार नकली नोट आने की वजह से 2004 में पॉलीमर बैंकनोट जारी करना शुरू किया. आज, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, और 10,000 ब्रुनेई डॉलर के मूल्यवर्ग हैं.

बैंक ऑफ़ कनाडा

बैंक ऑफ़ कनाडा ने 2011 में अपना पहला प्लास्टिक बैंकनोट जारी किया था. पॉलीमर से बना पहला नोट 100 कैनेडियन डॉलर का बिल था. दूसरे प्लास्टिक बैंकनोट कुछ साल बाद जारी किए गए. आजकल, कनाडा 5, 10, 20, 50 और 100 कैनेडियन डॉलर के डिनॉमिनेशन जारी करता है.

मालदीव

मालदीव सरकार ने 2015 में प्लास्टिक बैंकनोट स्वीकार किए थे और आज़ादी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए 5,000 रुफ़िया बिल जारी किया था. लेकिन आज इस बैंकनोट को रीडेनॉमिनेशन के कारण सर्कुलेशन से हटा दिया गया है. मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी ने 2016 में सभी डिनॉमिनेशन को रीडिज़ाइन किया. आज, केवल 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 मालदीवियन रुफ़िया नोट हैं. Rf 5 नोट पॉलीमर नहीं है. यह अभी भी कागज़/कॉटन सबस्ट्रेट पर प्रिंट होता है, लेकिन यह आम लोगों के लिए बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि Rf 5 सिक्के ने इसकी जगह ले ली है.

वानुआतु

वानुआतु के रिजर्व बैंक ने 1982 में पहला कागज का 100 वाटू जारी किया था जबकि 5000 के पहले पॉलीमर बैंकनोट 2011 में जारी किए गए थे. असल में एक साल पहले सेंट्रल बैंक ने यादगार 10,000 पॉलीमर बैंकनोट जारी किए थे लेकिन जहां तक हमारी बात है यह 2013 से चलन में नहीं है इसलिए यह एक मुद्दा है कि इस बैंकनोट को “आधिकारिक तौर पर पॉलीमर में जारी किया गया पहला” कहा जाना चाहिए.

वैसे भी 2014 में वानुआतु के रिज़र्व बैंक ने पॉलीमर में 200, 1,000, और 2,000 वाटू पेश किए थे. 

मौरिटानिया

28 नवंबर, 2014 को, सेंट्रल बैंक ऑफ़ मौरिटानिया ने इनोविया सिक्योरिटी के गार्डियन सब्सट्रेट पर 1,000 औगुइया का नोट जारी करने का फैसला किया.5 दिसंबर, 2017 को, मॉरिटानिया के सेंट्रल बैंक ने अपनी करेंसी का नया नाम बदलने का ऐलान किया. नया रेट 1:10 था. फिर भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहीं नहीं रुका, और सिक्कों और बैंकनोट्स की एक नई सीरीज़ भी जारी करने का फैसला किया. सिक्के 1 खौम्स (1⁄5 औगुइया), 1, 5, 10, और 20 औगुइया के डिनॉमिनेशन में जारी किए गए थे. बैंकनोट्स की बात करें तो, नए नोट 50, 100, 200, 500, और 1,000 ओगुइया के थे. सभी नोट पॉलीमर में प्रिंट किए गए थे. बाद में, 2,000 ओगुइया पॉलीमर नोट को सर्कुलेशन में जोड़ा गया.

30 जून, 2018 तक, पुराने और नए दोनों तरह के बैंकनोट सर्कुलेशन में थे (मतलब पुराने और नए दोनों तरह के नोट वैलिड थे); 31 दिसंबर, 2018 तक पुराने नोटों को नए नोटों से बदला जा सकता था. इस तरह, 2020 में, आपको मॉरिटानिया में 50, 100, 200, 500, 1000, और 2000 ओगुइया के नोट मिल सकते हैं. खास बात यह है कि करेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर 2023 में नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ एक बदला हुआ 50 ओगुइया बैंकनोट जारी किया गया था.

निकारागुआ

15 मई 2009 को निकारागुआ ने पुराने कागज़ वाले नोटों की जगह नए पॉलीमर 10 और 20 निकारागुआ कॉर्डोबा बैंकनोट जारी किए. एक साल पहले, सेंट्रल बैंक ऑफ़ निकारागुआ ने घोषणा की थी कि वह नए बैंकनोट जारी करने पर विचार कर रहा है, लेकिन इसे लागू करने के लिए उसे कुछ समय चाहिए था. नतीजतन, नए पॉलीमर 100 और 200 कॉर्डोबा बैंकनोट पहली बार जून 2009 में जारी किए गए. उसी साल बाद में, एक नया 50 कॉर्डोबा नोट जारी किया गया. जनवरी 2010 में, बैंको सेंट्रल डे निकारागुआ ने नए साल का जश्न एक बिल्कुल नए 500 C$ बैंकनोट के साथ मनाया.

Tags: Polymer Banknotes
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